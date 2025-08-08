Zeljko Kopic nici n-a coborât bine din autocar și a fost luat prin surprindere de un fan. Imagini virale postate chiar înainte de Metaloglobus – Dinamo. Video

Zeljko Kopic este considerat un adevărat erou la Dinamo, mai ales după ce a învins etapa trecută rivala FCSB, iar un fan a ținut să-și arate dragostea față de tehnician înaintea partidei cu Metaloglobus.
În momentul în care a coborât din autocarul echipei la stadionul din Clinceni, tehnicianul croat al ”câinilor” a fost luat prin surprindere de un suporter care a dorit să-și exprime mulțumirea față de munca lui Kopic.
Fanul a sprintat direct în brațele antrenorului dinamovist și a început să-l pupe, fericit că acesta a reușit să-i readucă pe ”câini” între forțele fotbalului românesc și a pus capăt seriei negre din întâlnirile directe cu FCSB.
Mai mulți suporteri i-au așteptat pe jucătorii ”roși-albi” la stadion înaintea partidei cu Metaloglobus și au scandat numele echipei favorite. În clipul urcat de Dinamo pe rețelele de socializare, fotbaliștii lui Kopic au mers imediat la vestiare și apoi au inspectat terenul de joc.
Pentru meciul care deschide etapa a 5-a din SuperLiga, antrenorul Zeljko Kopic a decis să-l titularizeze la chiar prima convocare pe fundașul dreapta Jordan Ikoko, acesta profitând de absența lui Maxime Sivis.
De asemenea, atacantul Stipe Perica este în lot pentru prima oară în actuala stagiune. Croatul s-a accidentat în primul amical al verii, pierdut de Dinamo cu Petrolul, scor 0-3, și a ratat ambele cantonamente.
În schimb, Kopic l-a pierdut pe Andrei Mărginean, care s-a accidentat în partida pierdut în deplasare cu Oțelul. FANATIK a aflat că accidentarea musculară este mai serioasă decât se credea inițial și fundașul central va sta încă două săptămâni pe margine.