Sport

Zeljko Kopic nici n-a coborât bine din autocar și a fost luat prin surprindere de un fan. Imagini virale postate chiar înainte de Metaloglobus – Dinamo. Video

Dinamo joacă pe terenul lui Metaloglobus, iar antrenorul Zeljko Kopic a fost surprins de reacția unui fan când a ajuns la stadion.
Traian Terzian
08.08.2025 | 21:38
Zeljko Kopic nici na coborat bine din autocar si a fost luat prin surprindere de un fan Imagini virale postate chiar inainte de Metaloglobus Dinamo Video
ULTIMA ORĂ
Zeljko Kopic, luat prin surprindere de un fan înainte de Metaloglobus - Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik

Zeljko Kopic este considerat un adevărat erou la Dinamo, mai ales după ce a învins etapa trecută rivala FCSB, iar un fan a ținut să-și arate dragostea față de tehnician înaintea partidei cu Metaloglobus.

ADVERTISEMENT

Un fan al lui Dinamo, primire neașteptată pentru Zeljko Kopic înaintea meciului cu Metaloglobus

În momentul în care a coborât din autocarul echipei la stadionul din Clinceni, tehnicianul croat al ”câinilor” a fost luat prin surprindere de un suporter care a dorit să-și exprime mulțumirea față de munca lui Kopic.

Fanul a sprintat direct în brațele antrenorului dinamovist și a început să-l pupe, fericit că acesta a reușit să-i readucă pe ”câini” între forțele fotbalului românesc și a pus capăt seriei negre din întâlnirile directe cu FCSB.

ADVERTISEMENT

Mai mulți suporteri i-au așteptat pe jucătorii ”roși-albi” la stadion înaintea partidei cu Metaloglobus și au scandat numele echipei favorite. În clipul urcat de Dinamo pe rețelele de socializare, fotbaliștii lui Kopic au mers imediat la vestiare și apoi au inspectat terenul de joc.

Stipe Perica, pentru prima dată în lot în actualul sezon

Pentru meciul care deschide etapa a 5-a din SuperLiga, antrenorul Zeljko Kopic a decis să-l titularizeze la chiar prima convocare pe fundașul dreapta Jordan Ikoko, acesta profitând de absența lui Maxime Sivis.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin...
Digi24.ro
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)

De asemenea, atacantul Stipe Perica este în lot pentru prima oară în actuala stagiune. Croatul s-a accidentat în primul amical al verii, pierdut de Dinamo cu Petrolul, scor 0-3, și a ratat ambele cantonamente.

ADVERTISEMENT
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat...
Digisport.ro
În ziua în care a împlinit 38 de ani, Mădălina Ghenea a renunțat la haine și a publicat imaginile pe internet

În schimb, Kopic l-a pierdut pe Andrei Mărginean, care s-a accidentat în partida pierdut în deplasare cu Oțelul. FANATIK a aflat că accidentarea musculară este mai serioasă decât se credea inițial și fundașul central va sta încă două săptămâni pe margine.

ADVERTISEMENT
Dennis Man, transfer șoc anunțat de Fabrizio Romano! Mutarea este ca și făcută....
Fanatik
Dennis Man, transfer șoc anunțat de Fabrizio Romano! Mutarea este ca și făcută. Update
AS Monaco – Inter Milano 1-0, live video, meci amical de lux. Formația...
Fanatik
AS Monaco – Inter Milano 1-0, live video, meci amical de lux. Formația lui Cristi Chivu ia gol în startul jocului
Live video Liga 2, etapa 2. Steaua – Concordia Chiajna 4-1. „Militarii” i-au...
Fanatik
Live video Liga 2, etapa 2. Steaua – Concordia Chiajna 4-1. „Militarii” i-au demolat pe ilfoveni. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume...
iamsport.ro
Și-a reconstruit viața după divorțul cu scandal de fiica lui Balaci: 'Multă lume nu știe, dar sunt însurat. Soția mea e frumoasă și deșteaptă'
„Dimineața concuram, iar seara aveam 5 clienți!
gsp.ro
„Dimineața concuram, iar seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Digisport.ro
Britanicii exclamă: ”Ianis Hagi și-a ales noul club”
Un fermier a săpat în grădina sa și a dat peste o comoară...
gsp.ro
Un fermier a săpat în grădina sa și a dat peste o comoară de 150 de tone de aur! Incredibil ce a urmat
Cinci scenarii pentru încheierea războiul Rusia-Ucraina. Niciunul nu este favorabil Kievului
Libertatea.ro
Cinci scenarii pentru încheierea războiul Rusia-Ucraina. Niciunul nu este favorabil Kievului
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns...
Clever Media
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!