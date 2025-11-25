Zeljko Kopic, noapte albă după remiza cu Botoşani: “Mi-a dat mesaj la 03:00 pe Whatsapp! Cum să dormi după un meci ca ăsta?”

ADVERTISEMENT

Dinamo a remizat, în deplasare, cu FC Botoșani, însă roș-albii au ratat ocaziile partidei. Rezultatul i-a nemulțumit pe “câini”, iar Zeljko Kopic a fost, de departe, cel mai afectat. Antrenorul a făcut noapte albă din cauză că echipa sa nu a obținut victoria, iar la ora 03:00 i-a trimis un mesaj lui Andrei Nicolescu prin intermediul căruia i-a transmis ce îl macină.

Ce mesaj i-a dat Zeljko Kopic lui Andrei Nicolescu

Zeljko Kopic nu a avut somn după . Imediat ce a ajuns la hotel, croatul a analizat, cu atenție, partida. Ulterior, i-a trimis un mesaj lui Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo.

“Era frustrat! Pe la 3 noaptea mi-a dat un mesaj pe Whatsapp. Mi-a zis că am pierdut niște puncte. Iar dimineața, la 8, mi-a dat o analiză a meciului pe minute. Nu a dormit. Un antrenor care pierde două puncte într-un astfel de meci, poate să doarmă? Nici eu nu dormeam! Am revăzut meciul și apoi am încercat să adorm. Mergem înainte!”, a spus președintele lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.

Ce l-a impresionat pe Andrei Nicolescu la FC Botoșani

Altfel, Andrei Nicolescu este impresionat de jocul pe care îl prestează FC Botoșani, în special pe teren propriu. Oficialul roș-albilor este, totuși, de părere că rezultatul ar fi fost altul dacă Dinamo ar fi marcat prima.

“Foarte dinamică în partea ofensivă, cu jucători cu calitate de execuție. Cred că am dominat. Dacă am fi înscris primii, cred că aveam un meci mult mai ușor pentru că se deschideau mai mult, riscau mai mult. Dar, chiar și așa, în a doua repriză am avut patru, cinci ocazii clare în contextul în care ei erau foarte ermetici în apărare. E o echipă bună, foarte dinamică și care, cel puțin acasă, joacă la limita regulamentului. Am văzut niște faze… wow!”, a spus Nicolescu.

Cum a comentat Andrei Nicolescu arbitrajul de la FC Botoșani-Dinamo

Întrebat despre arbitraj, a semnalat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, două faze la care Dinamo ar fi putut primi penalty. S-ar fi așteptat ca VAR să intervină și, astfel, să dispară orice semn de întrebare.

“Sunt anumite faze pe care nu știu dacă le-a analizat VAR. Eu fiind în tribună, nu știu dacă am avut capacitatea să le văd. Mai repede au fost două penalty-uri în a doua repriză. Unul la centrarea lui Opruț sau, nici nu știu, dacă e Armstrong… când oprește evident mingea cu mâna. Și apoi la centrarea lui Ikoko, când la faza următoare ratează Mamoudou, se oprește mingea… VAR ar fi trebuit să analizeze. Nu știu dacă a fost VAR la meci. Eu pe ecranul stadionului nu am văzut nicio analiză. Dar asta e, nu mai contează”, a mai spus Nicolescu.

