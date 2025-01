Zeljko Kopic, noutăți despre transferurile de la Dinamo. „Vrem să ajungem la nivelul următor”

Dinamo a încheiat cantonamentul din Antalya cu o remiză. „Câinii roșii” au fost egalii celor de la Novi Pazar. Scorul final a fost 1-1, iar Zeljko Kopic, antrenorul bucureștenilor, s-a declarat mulțumit de felul în care au evoluat jucătorii săi.

Dinamo – Novi Pazar 1-1

Echipa din Ștefan cel Mare a pierdut primul amical din Turcia cu 1-3, în fața elvețienilor de la FC Zurich, dar, în partida cu sârbii de la Novi Sad, echipa lui Kopic a arătat mult mai bine.

Zeljko Kopic: „Adversarul a fost unul periculos”

Zeljko Kopic a fost mulțumit de felul în care s-au prezentat jucătorii săi. El a dat de înțeles că, în linii mari, echipa de start pentru meciul cu Craiova va fi cea aliniată astăzi.

„Putem spune că aceasta este echipa cu care vom începe meciul cu Craiova. Cred că a fost o prestație bună. Am avut totuși probleme în ultimii 25 de metri. Am avut șuturi, am avut șanse de a marca, dar nu am făcut-o. Adversarul a fost unul periculos. Asta e stilul lor de joc, încearcă să scoată mult din faza de tranziție.

La final, eu am fost satisfăcut de meci. În ultimele minute, adversarul a controlat jocul, dar noi am înscris. Cred că rezultatul este unul echitabil pentru ambele echipe.

(N.r. Despre situația lui Homawoo) A simțit ceva la încălzire. A trebuit să vedem exact care este situația lui.

Eu cred că Mister (n.r. Mircea Lucescu) e aici pentru a urmări toți jucătorii români. Din ce am înțeles de la dumnealui, el are o părere foarte bună despre Dinamo. Dacă crede că merită, câțiva dintre jucătorii noștri vor primi convocarea la echipa națională”, a explicat Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic vrea transferuri la Dinamo: „Vrem să facem lucruri mari”

De asemenea, antrenorul celor de la Dinamo a spus și câteva cuvinte despre transferurile care ar putea avea loc în zilele următoare. Kopic a declarat că staff-ul său încă caută jucători, însă a dat de înțeles că e complicat să aduci fotbaliști în mijlocul campionatului.

„Avem câteva opțiuni, dar, pe moment, nu am luat nicio decizie. Suntem în căutare. Nu e ușor. Vara ai mai mult timp să faci cumpărături, să mergi la shopping. Acum, iarna, sunt deschise doar câteva supermarketuri. Noi vrem să semnăm cu câțiva jucători. Noi încercăm.

E important că Eddy (n.r. Gnahoré) și-a reînnoit contractul. El este foarte important pe teren, dar și în vestiar. Eu cred că este o decizie foarte bună, atât pentru el, cât și pentru club. Selmani are o atitudine pozitivă și eu cred că va avea și un final de sezon foarte bun.

Departamentul nostru de scouting își face treaba. Eu sunt mulțumit. Avem planurile și obiectivele noastre. Vrem să facem lucruri mari. Să ajungem la nivelul următor”, a declarat Kopic după ultimul amical al iernii.

