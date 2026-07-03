Zeljko Kopic nu a avut milă de Cristiano Ronaldo după Portugalia – Croația 2-1: ”Când el avea mingea, noi aveam timp să ne organizăm”

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Zeljko Kopic (48 de ani) a făcut o analiză după întâlnirea Portugalia – Croația 2-1, din 16-imile de finală ale Cupei Mondiale 2026, și a mărturisit că nu a fost impresionat de jocul prestat de Cristiano Ronaldo. În schimb, el a fost încântat de evoluția formației pregătite de Zlatko Dalic.

Cristiano Ronaldo, criticat de Zeljko Kopic după Portugalia – Croația 2-1

Liber de contract după despărțirea de Dinamo, Zeljko Kopic are timp să se uite la partidele de la turneul final. Dezamăgit de eliminarea Croației, tehnicianul a precizat că nu a înțeles decizia FIFA de a-l desemna pe Cristiano Ronaldo .

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”N-are niciun sens că Ronaldo a fost desemnat omul meciului. Când făceam analiza meciului, am ajuns la concluzia că Portugalia n-a reușit să creeze nimic în ax. Mi se pare o decizie ciudată.

Ronaldo cobora și, de fiecare dată când el avea mingea, noi aveam timp să ne organizăm pe defensivă, pentru că el era prea lent. N-a dominat nimic din poziția lui. Din punctul meu de vedere, cel mai bun jucător al lor a fost portarul Costa”, a declarat Kopic, pentru .

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Cum a comentat golul anulat Croației

Fostul antrenor al lui Dinamo a lăudat jocul prestat de Croația în duelul cu Portugalia și s-a arătat pentru o poziție de ofsaid, după o atingere minimă a balonului de către Igor Matanovic.

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”N-am mai văzut-o de foarte multă vreme pe Croația jucând atât de bine. Am fost la un nivel bun, am avut foarte multe ocazii, am avut golul anulat. Decizia de a anula golul a fost luată pentru că mingea a atins un fir de păr.

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E greu de acceptat așa ceva la un asemenea nivel. Cipul din minge a detectat o atingere și e greu de acceptat. Arbitrul a avut elemente să intervină, dar a greu să pierzi într-o astfel de manieră.

Am avut probleme cu forma lui Gvardiol, din cauza accidentării pe care a avut-o. El a atins un nivel fizic bun, dar nu a avut ritm de joc. Kovacic și Petar Sucic au jucat bine la mijloc, au alergat mult. Trebuie să-l laud și pe Matanovic, care a intrat fantastic”, a spus el.

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Pe cine vede favorită la câștigarea CM 2026

În ciuda faptului că mai toată lumea indică Franța, Argentina și Spania ca fiind mari favorite la câștigarea titlului mondial, Zeljko Kopic o vede în pole position pe Brazilia, mizând pe experiența selecționerul Carlo Ancelotti.

”Din ce am văzut până acum și mai ales datorită antrenorului pe care îl are, o văd pe Brazilia favorită. Mi se pare că echipa Braziliei crește de la meci la meci și are calitate. Cred că Brazilia are cele mai multe șanse. Adevărata competiție abia acum începe și presiunea pe echipe crește”, a afirmat Kopic.