Dinamo , scor 0-1, în ultimul meci al etapei a 8-a din SuperLiga. Deși au avut numeroase ocazii de a înscrie, „câinii” s-au văzut învinși pentru a doua oară în actuala stagiune. De altfel, este prima partidă a sezonului în care formația lui Zeljko Kopic nu reușește să marcheze.

Zeljko Kopic nu disperă după U Cluj – Dinamo 1-0: „Au fost multe lucruri pozitive”

Singurul gol al meciului a fost marcat de Ovidiu Bic în minutul 62. Șutul mijlocașului central de la U Cluj , peste Adnan Golubovic. Dinamo ocupă locul 6 în clasament, cu 12 puncte în 8 meciuri.

În ciuda faptului că Dinamo a plecat cu mâna goală de pe Cluj Arena, Zeljko Kopic și-a felicitat fotbaliștii pentru modul de exprimare. „Am început foarte bine, am avut multă energie în dueluri, am avut presiune, am stat mult în jumătatea adversă.

Am avut ocazia lui Cîrjan, am avut bară. Avem nevoie de mai mult curaj în careul advers. Încă de pe parcursul primei reprize U Cluj a schimbat sistemul în 4-4-2.

După ce am primit gol, U Cluj, o echipă foarte experimentată, a știut cum să gestioneze situația. Nu pot fi satisfăcut de rezultat, asta e clar. Bineînțeles că nu sărbătorim un astfel de rezultat, dar au fost multe lucruri pozitive”, a declarat Zeljko Kopic.

„Ne lipsesc Abdallah și Politic. Îmi pare rău că nu am luat puncte”

Hakim Abdallah și Dennis Politic, accidentați, nu au fost pe foaia de joc a lui Dinamo la meciul cu U Cluj. Zeljko Kopic a recunoscut că Dinamo ar fi fost mult mai periculoasă cu cei doi atacanți pe teren.

„U Cluj este o echipă experimentată, cu mulți fotbaliști experimentați. Noi avem jucători cu potențial, tineri, care au nevoie de minute și de meciuri. Am avut situații în repriza a doua, unde am greșit ultima pasă. Felicitări celor de la U Cluj pentru cele 3 puncte.

Ne lipsesc Abdallah și Politic. Bineînțeles că suntem mai periculoși cu Abdallah. Pentru mine important e că a fost bună exprimarea pe teren, am jucat în stilul nostru, dar îmi pare rău că nu am luat puncte.

SuperLiga este un campionat foarte bun, nu poți să te duci pe un teren și să zici că e ușor să câștigi. Trebuie să fim și mai motivați să îmbunătățim jocul”, a mai spus Zeljko Kopic.