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Zeljko Kopic nu-i răspunde la telefon lui Giovanni Becali după plecarea de la Dinamo: ”E în tratative cu cineva care i-a găsit echipă”

Dinamo și Zeljko Kopic (48 de ani) s-au despărțit pe cale amiabilă după ratarea calificării în cupele europene. Giovanni Becali a mărturisit că nu mai știe nimic de tehnicianul croat.
Traian Terzian
09.06.2026 | 11:26
Zeljko Kopic nui raspunde la telefon lui Giovanni Becali dupa plecarea de la Dinamo E in tratative cu cineva care ia gasit echipa
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali (73 de ani) a dezvăluit ce se întâmplă cu Zeljko Kopic (48 de ani) după ce a plecat de la Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
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Intrat prin telefon la ultima ediție a sezonului de FANATIK SUPERLIGA, Giovanni Becali (73 de ani) a anunțat că Zeljko Kopic nu i-a mai răspuns la telefon după despărțirea de Dinamo și crede că antrenorul a primit o ofertă pe altă filieră.

Giovanni Becali nu mai știe nimic de Zeljko Kopic după plecarea de la Dinamo

Întrebat de moderatorul Cristi Coste dacă i-a găsit contract lui Zeljko Kopic în zona arabă, Giovanni Becali a explicat că tehnicianul nu i-a mai răspuns nici la mesaje după ce a plecat de la Dinamo.

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”Am încercat să dau de el, dar nu răspunde. Cred că e în tratative cu cineva care i-a găsit vreo ofertă. Nu răspunde, se ascunde. Are numărul meu, i-am dat și mesaj, dar asta e. Îmi pare bine pentru el, e un prieten al meu.

Un om de o calitate sportivă bună spre foarte bună, un om de o calitate incredibilă în societate, în mediul sportiv. A fost la gală (n.r. – Super Gala Fanatik 2025), a citit românește și a dat dovadă că e un om care știe să respecte țara care îi plătește contractul”, a declarat Ioan Becali, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Ce a contat în aducerea lui Nuno Campos la Dinamo

Agentul consideră că decizia lui Dinamo de a-l aduce pe tehnicianul portughez Nuno Campos, informație oferită în exclusivitate de FANATIK, a fost influențată și performanțele extraordinare realizate de compatriotul acestuia, Filipe Coelho, la Universitatea Craiova.

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”Nu știu cât pierde Dinamo. Au găsit un antrenor portughez cu activitate destul de bună la mai multe echipe. Vine din trupa aia de la Lille, e crescut acolo, mai mulți tineri antrenori portughezi au crescut acolo.

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Cu toții l-au cunoscut pe Luis Campos, directorul sportiv de la PSG care a fost și la Lille, și care i-a repartizat, unul colo, unul colo. Un om extraordinar, un om care a găsit multe talente, jucători și tineri antrenori pe care i-a lansat.

Nuno Campos e un antrenor tânăr, probabil Dinamo a văzut ce a făcut cel de la Craiova (n.r. – Filipe Coleho). Când cineva are succes, cum a avut cel de la Craiova, îți dai seama că și alții fug după același model. Să fie măcar ca cel de la Craiova și să-i ducă pe Dinamo într-o competiție europeană”, a spus Giovanni Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

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Nuno Campos își plătește singur clauza pentru a veni la Dinamo

Nuno Campos va fi noul antrenor al lui Dinamo. Portughezul va fi prezentat oficial joi, 11 iunie, va avea un contract valabil până în vara anului 2028, iar obiectivul imediat este clasarea pe podium în viitorul sezon de SuperLiga.

Portughezul a fost adus de la Zalaegerszeg, cu care mai avea încă un an de contract. Ar fi trebuit să plătească o clauză de 180.000 de euro pentru a putea pleca, dar FANATIK a aflat în exclusivitate că oficialii clubului maghiar i-au redus această clauză la 100.000 de euro.

Tehnicianul își va plăti singur ”eliberarea” de la Zalaegerszeg pentru a putea veni la Dinamo. El își va recupera această sumă din bonusurile pe care le va încasa în cei doi ani de contract cu ”câinii”.

Kopic nu-i mai răspunde la telefon lui Giovanni Becali

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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