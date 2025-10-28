Zeljko Kopic nu s-a ferit de cuvinte și și-a criticat dur jucătorii după CS Dinamo – Dinamo 1-3: „Nu e nivelul pe care îl vreau”

ADVERTISEMENT

Tehnicianul croat spune că echipa sa trebuia să controleze mai autoritar partida, dată fiind diferența de valoare dintre cele două echipe.

Zeljko Kopic, supărat după ce Dinamo a câștigat în Cupa României

Kopic a făcut 4 schimbări la pauză, i-a trimis în teren pe Sivis, Perica, Musi și Mărginean, iar acesta din urmă a făcut o greșeală mare, care a dus la golul primit de Dinamo. Croatul a avertizat că unii dintre jucători l-au dezamăgit și vor exista consecințe din această cauză.

ADVERTISEMENT

”(n.r. Sunteți mulțumit de rezultat sau dezamăgit de a doua repriză?) Amândouă. Prima repriză a fost foarte bună, am fost mulțumit de cum am controlat jocul și nu le-am dat nimic adversarilor. S-a văzut diferența între echipe. În a doua repriză am încercat să schimb mai mulți jucători, dar am pierdut stabilitatea și le-am dat celor de la CS Dinamo ocazia să facă 2-1. Puteam să compromitem jocul și ambițiile pentru Cupă. Pentru mine, ăsta nu este nivelul de responsabilitate pe care îl vreau. E bine că am câștigat. Felicitări pentru domnul Bratu și pentru ce face la CS Dinamo.

Nivelul de responsabilitate, de determinare trebuie să fie mereu mare. Dinamo este un club cu multe trofee, cu mulți suporteri și nu-și pot permite să facă așa ceva cu o echipă de Liga 2. Noi lucrăm la ceva și când vine jocul, eu vreau să văd că jucătorii dau totul. 3 minute, 45 de minute sau 90 de minute, Dinamo trebuie să fie peste orice echipă. Dacă vrem să luptăm în SuperLiga, trebuie să fim mult mai buni. Nu e la nivelul de anul trecut (n.r. Stipe Perica). Nu vorbesc de un singur meci, el a suferit, a avut o accidentare și nu e ușor să te întorci și să ai iar același nivel”, a spus Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

Dinamo urmează să joace împotriva celor de la CFR Cluj

urmează să joace împotriva celor de la CFR Cluj, în etapa cu numărul 15 a SuperLigii României, ultima a turului de campionat. Formația din Gruia este în continuare fără un antrenor principal, asta după ce Andrea Mandorlini a fost demis, iar în acest moment fostul jucător al „câinilor”, Laurențiu Rus, este antrenor interimar și o să fie adversarul

ADVERTISEMENT

Totuși, din câte se pare, există șanse ca Daniel Pancu să semneze contractul cu CFR Cluj și să preia banca tehnică. Acesta a declarat că urmează să aibă o întâlnire cu Ioan Varga, mâine, pentru a pune la punct ultimele detalii cu privire la obiectivele impuse, iar dacă lucrurile vor fi în regulă, el ar putea să debuteze ca antrenor al echipei din Gruia la partida de vineri, cu Dinamo.