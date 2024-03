Zeljko Kopic, nemulțumit la finalul meciului Poli Iași – Dinamo 0-0: ”Ar fi trebuit să marcăm”

”Cânii” s-au aflat în controlul jocului, dar . Este un rezultat injust, care îi menține pe ”roș-albi” pe locul 15, direct retrogradabil în Liga 2.

Reacția lui Zeljko Kopic după Poli Iași – Dinamo 0-0

La finalul partidei Poli Iași – Dinamo 0-0, din etapa a 29-a, penultima a sezonului regulat din SuperLiga, antrenorul Zeljko Kopic s-a arătat mulțumit de prestația elevilor săi și crede că echipa sa ar fi meritat să câștige toate cele 3 puncte.

”Am schimbat doi jucători la pauză, l-am introdus pe Selmani ca să țină de minge sub presingul adversarului. Cred că am fi meritat cele trei puncte. Ne-am creat o mulțime de ocazii. Sunt fericit de modul în care am arătat, de energia depusă. Doar ratările mă nemulțumesc.

E ok un punct, dar în aceste circumstanțe, cu astfel de ocazii, ar fi trebuit să marcăm. Când jucăm ca în repriza secundă nu am cum să fiu nemulțumit. Cred că trebuie să luăm fiecare meci în parte. Nu ne ajută dacă ne gândim pe termen lung.

Trebuie să lucrăm în continuare cât de bine putem la antrenamente. Am avut 3 meciuri grele în ultimele 7 zile. Sunt mândru de prestația echipei. Nu mă pregătesc pentru play-out, iau fiecare meci în parte”, a declarat Kopic.

Ce așteptări are Kopic pentru întâlnirea cu UTA

Tehnicianul croat a evitat să dea vina pe arbitraj pentru rezultatul de egalitate de la Iași: ”Trebuie să respect toți arbitrii de pe teren, pe cei din camera VAR. Sunt sigur că toți vor să își facă treaba cât de bine pot. Evident, există greșeli, se pot întâmpla.

Urmează încă un meci greu cu UTA, dar avem la dispoziție o săptămână să ne recuperăm și să pregătim meciul. Vom juca în fața fanilor noștri. Ne-au dat și astăzi o energie specială, au fost al doisprezecelea jucător. Acasă vom fi și mai puternici împreună”.

Chiar dacă un punct este mai mult decât nimic, Dinamo se poate declara nemulțumită cu rezultatul final al partidei cu Poli Iași, din etapa a 29-a din SuperLiga. ”Câinii” ar fi meritat să ia toate cele 3 puncte, însă Hakim uriașe de a înscrie.

Formația antrenată de Zeljko Kopic a ajuns la 26 de puncte, dar egalul de la Iași nu o ajută cu nimic. Pentru că a rămas în continuare pe locul 15, care duce direct în Liga 2, iar distanța față de Poli, contracandidată directă, a rămas aceeași.