Zeljko Kopic, precaut înainte de barajul pentru Europa cu FCSB sau Botoșani: „Ne facem strategia după acest meci!”. Ce a spus despre viitorul său la Dinamo

U Cluj – Dinamo, din etapa a 10-a a play-off-ului, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Gheorghiță a deschis scorul în prima repriză, ca Musi să stabilească remiza după ce a transformat foarte bine din fața porții pe finalul întâlnirii. Pentru formația din Ștefan cel Mare urmează barajul decisiv pentru cupele europene, iar adversara se va decide după duelul FCSB – FC Botoșani.

Zeljko Kopic, mulțumit după U Cluj – Dinamo 1-1

La scurt timp după , Zeljko Kopic s-a arătat mulțumit despre prestația elevilor săi. Antrenorul croat a evitat să vorbească despre strategia de sezonul viitor, transmițând că tot focusul este acum îndreptat către meciul de baraj pentru preliminariile UEFA Conference League.

„Am o părere foarte bună despre performanța din seara asta, despre mentalitatea avută. Am arătat o atitudine bună, totul face parte din plan. Ne dorim să înscriem de fiecare dată, iar obiectivul minim era să obținem un punct în seara asta. Strategia pentru sezonul viitor o vom face după meciul de baraj”, a declarat croatul, conform .

Pe cine preferă Kopic la baraj

. Zeljko Kopic a transmis că nu contează ce echipa va întâlni, însă speră că elevii săi își vor depăși limitele, asta pentru a putea accede în preliminariile cupelor europene. Totodată, croatul a mărturisit că nu ia în calcul, cel puțin pentru moment, să plece de la echipă.

„Nu sunt motive să se creadă că voi părăsi Dinamo în această vară. Am răspuns la această întrebare de foarte multe ori, gândul meu este aici și la meciul de baraj. Vom vedea ce se va întâmpla după meciul de baraj. Nu va conta cu cine vom juca la baraj. Voi urmări meciul de mâine seara, să văd cum se prezintă ambele echipe. Noi vom încerca să ne depășim limitele și să arătăm varianta noastră cea mai bună”, a conchis Zeljko Kopic.