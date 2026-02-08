Zeljko Kopic, prima reacție despre plecarea lui Kennedy Boateng de la Dinamo: „Acest club merită respect”

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic va rămâne fără un jucător foarte important în vară. Kennedy Boateng, fundaș care a strâns peste 50 de partide pentru Dinamo într-un sezon și jumătate, a decis să nu își prelungească înțelegerea cu gruparea „roș-albă”, deși „câinii” au făcut mai multe oferte. Tehnicianul a vorbit și despre partida contra liderului Universitatea Craiova, care va avea loc luni seară, de la ora 20:00.

Zeljko Kopic, prima reacție după ce Andrei Nicolescu a dezvăluit că Boateng nu își va prelungi contractul cu Dinamo

Zeljko Kopic a dezvăluit că a vorbit cu Kennedy Boateng, dar și cu agentul acestuia, însă fundașul togolez nu a putut fi convins să rămână la Dinamo și sunt mari șanse ca acesta să plece în vară, când îi va expira contractul. „Dacă vorbim despre Boa, nu putem controla totul, dar clubul face multe lucruri bune. Știm că nu suntem echipa perfectă, că nu avem toate pozițiile acoperite, cu toții știm asta, dar cred cu tărie că acest club merită respect, pentru ce încercăm cu toții să facem.

ADVERTISEMENT

Am vorbit cu Boa și impresarul lui în Turcia, apoi au vorbit directorul sportiv și președintele. Încerc mereu să înțeleg și poziția jucătorului. Are 29 de ani, contează și partea financiară, trebuie să ai grijă de tine. Cu siguranță, la cum s-a îmbunătățit aici, cu noi, cu evoluțiile lui și personalitatea lui, pentru că este un caracter puternic, are deja oferte și va mai avea în vară.

Știu că președintele și directorul sportiv vorbesc cu el și încearcă să găsească o soluție pentru ca el să rămână aici. Înțeleg ambele părți. Ca antrenor, vrei mereu să păstrezi cei mai buni jucători. Contează și compatibilitatea dintre jucători, iar Boa este foarte important aici. Caracterul lui, mentalitatea, felul în care se antrenează… Sunt lucruri pe care le apreciem cu toții, dar trebuie să fim pregătiți pentru orice. Dinamo este mai mare decât orice antrenor, orice jucător. Viața va merge mai departe”, a transmis tehnicianul. .

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Zeljko Kopic despre derby-ul cu Universitatea Craiova

Dinamo va avea luni seară oportunitatea de a urca pe primul loc în Superliga. „Câinii” primesc vizita Universității Craiova în etapa 26 din Superliga, iar în cazul unui succes îi vor depăși în clasament pe olteni, dar și pe rivalii de la .

ADVERTISEMENT

„Luptăm pentru primul loc. Echipa este pregătită, așteptăm meciul. Știm că ne așteaptă un adversar cu multă calitate, dar credem în noi înșine, în munca noastră. Echipa este montată, are o energie foarte bună. Vom lupta pentru cele 3 puncte. Doar Mamou (n.r. Karamoko) nu este disponibil, din cauza suspendării. Toți ceilalți sunt disponibili.

Vom încerca să ne facem jocul, să dominăm. Știm că nu va fi simplu, dar așa vom aborda partida. Cine va înscrie? Noi, echipa. Întotdeauna este vorba despre evoluția colectivă. Sigur, la final calitatea individuală face diferența, dar pentru mine este foarte important ca jucătorii să fie montați, să aibă mentalitatea corectă, să înțeleagă ce înseamnă Dinamo”, a spus antrenorul „câinilor” la conferința de presă.

ADVERTISEMENT

Câte partide a strâns Kennedy Boateng la Dinamo

Kennedy Boateng a strâns 57 de partide în tricoul lui Dinamo, în care a marcat 6 goluri, oferind și 2 pase decisive, cifre impresionante pentru un fundaș central. Togolezul se află pe locul 2 într-un clasament al celor mai multe minute jucate în acest sezon pentru „câini”, fiind depășit doar de căpitanul Cătălin Cîrjan.