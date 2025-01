Zeljko Kopic, primul interviu după ce a semnat prelungirea contractului cu Dinamo. “Voi da totul să câștigăm titlul”. Video exclusiv

. după ce a decis că va continua pe banca tehnică a „câinilor” până în 2028.

Primul interviu pentru FANATIK cu Zeljko Kopic după ce a semnat prelungirea de contract cu Dinamo

Reporterii FANATIK au realizat un interviu deosebit cu Zeljko Kopic, 47 de ani, antrenorul lui Dinamo. Tehnicianul a vorbit despre negocierile purtate cu echipa în privința prelungirii de contract, cât și despre ambițiile sale în viitorul apropiat. Croatul are planuri mari alături de echipa din „Ștefan cel Mare”.

Cum au decurs negocierile cu Dinamo?

– A fost simplu. Nu am avut probleme când am discutat. Nu am avut niciun dubiu, îmi place Dinamo. Mă simt bine să lucrez aici și mi-am dorit să prelungesc contractul și să continui să lucrez aici.

Poate Dinamo în următorii ani să se bată din nou pentru trofee?

– Da, categoric. Noi pentru asta lucrăm. Eu înțeleg perfect ce înseamnă Dinamo și tot ce ține de această echipă. Vrem să facem totul cât mai bine pentru Dinamo. Vrem să aducem echipa din nou la cel mai înalt nivel.

“A fost nevoie de multă pasiune, muncă și energie în tot ceea ce am făcut ca să ajungem aici”

Dinamo este la un nivel înalt acum. A fost greu să ajungeți aici?

– Nu a fost ușor deloc. A fost nevoie de multă pasiune, muncă și energie în tot ceea ce am făcut ca să ajungem aici. Am făcut câțiva pași importanți, dar încă nu sunt suficienți, avem multă muncă în față.

Unul dintre factorii pe care i-aţi discutat a fost şi ieşirea din insolvenţă?

– A fost o parte foarte importantă. Tot clubul a făcut eforturi pentru a avea situația clară până în vară, ca din noul sezon să avem situația rezolvată.

“Avem limitele noastre, nu avem un buget cu care putem face ce ne dorim”

Financiar, este Dinamo stabilă acum?

– Avem limitele noastre, nu avem un buget cu care putem face ce ne dorim. Cred că cel mai important este că jucătorii primesc salariile la timp și că avem un buget cu care putem totuși să semnăm câțiva fotbaliști. Vrem să facem investiții în baza de la Săftica, să renovăm anumite chestii. Într-un club nu este vorba doar de echipă în sine.

Vreți să cumpăraţi şi cealaltă parte, astfel încât baza de la Săftica să-i aparţină în totalitate lui Dinamo?

– Da, asta este ideea noastră. Vrem să îmbunătățim anumite facilități acolo. Pentru asta, clubul are nevoie de toate actele necesare, dar cred că în perioada următoare de timp toate acestea se vor întâmpla.

“Mă aștept ca în perioada următoare să semnăm cu 3 sau chiar 4 jucători noi”

Aveți nevoie de noi jucători?

– Avem câteva ținte. Mă aștept ca în perioada următoare să semnăm cu 3 sau chiar 4 jucători noi.

Care sunt obiectivele în acest sezon? Play-off sau chiar lupta pentru titlu?

– Când am început sezonul, obiectivul a fost poziționarea pe locurile 6-8. Apoi, pe parcurs, am trecut la dorința de a fi în primele șase și de a ne lupta pentru play-off. O să vedem ce se va întâmpla.

Știu că vă simțiți bine pe „Arcul de Triumf”, dar așteptați să vă mutați pe noul „Ștefan cel Mare”?

– Ar fi grozav și foarte important pentru fanii lui Dinamo. Cu noul stadion gata, cred că Dinamo poate ajunge la un cu totul alt nivel.

“Nu poți lucra la Dinamo dacă nu ai emoții, stări sufletești puternice”

Te așteptai când ai venit la Dinamo să ai acest impact? Ești apreciat de fani, ei te văd parte din familie.

– Sunt fericit pentru asta, dar nu stau să mă gândesc prea mult la aprecierile primite. Important pentru mine este să îmi fac treaba cât mai bine. Nu poți lucra la Dinamo dacă nu ai emoții, stări sufletești puternice. Sunt mândru, dar mereu poate fi și mai bine. Ținând cont de situația care era, sunt fericit că fanii au realizat momentul bun în care ne aflăm și sunt alături de noi.

În vară, a fost multă incertitudine legată de tine, după ce ai salvat echipa. Erai sigur că vei continua să aveai alte gânduri?

– Nu am avut alte gânduri. Prioritatea mea a fost să salvez echipa, acesta a fost primul pas pentru mine. Apoi am avut nevoie de niște timp să pregătesc echipa, să semnez niște jucători, să îmbunătățesc anumite lucruri. Nu m-am gândit la altceva, m-am concentrat doar pe club.

“O să dau totul pentru asta. Este ceva imens pentru fiecare dintre noi”

Când ai semnat noul contract, ai făcut-o cu gândul că vei duce Dinamo în lupta la titlu?

– O să dau totul pentru asta. Este ceva imens pentru fiecare dintre noi. Nu este ceva ce poate fi făcut în timp scurt, dar planul pus la cale de a face Dinamo mai bună de la an la an sper că va duce la momentul în care echipa va fi acolo, iar noi toți mândri.

Un mesaj pentru fani?

– Vreau să continue să fie așa cum au fost până acum. Să fie alături de echipă, să ne susțină, să fie conectați cu echipa. Apreciez foarte mult ceea ce fac și sper să avem în continuare o colaborare bună cu ei în viitor.