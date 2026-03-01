Zeljko Kopic propune un jucător pentru naţionala României la barajul cu Turcia: „Este în cea mai bună formă!”

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic propune un fotbalist de la Dinamo în echipa națională a României. Kopic e convins că jucătorul său îl poate ajuta pe Mircea Lucescu în barajul cu Turcia.

Raul Opruț, propus de antrenorul lui Dinamo la echipa națională

Postul de fundaș stânga este unul vulnerabil la echipa națională a României. Acolo, senator de drept , de la Universitatea Craiova. Mircea Lucescu mai are însă și soluțiile Alexandru Chipciu (Dinamo), Andrei Borza (Rapid) și Raul Opruț (Dinamo). Zeljko Kopic e convins că fotbalistul său e, în acest moment, cel mai indicat pentru acea poziție.

„În acest moment, e cel mai bun. Dacă analizați evoluția lui, cel puțin cu Rapid, din 13 dueluri a câștigat 12. E un nivel top. Dacă îi analizați cifrele, kilometri alergați și contribuția sa atât în atac, cât și în apărare, cred că, la ora actuală, e în cea mai bună forma a sa de când a ajuns la Dinamo.

(n.r. – E cel mai bun fundaș stânga din SuperLiga?) Îl respect pe Bancu, joacă foarte bine la Craiova, dar acolo joacă în 3. El e mai degrabă o aripă, are mai multă libertate de mișcare și e mult mai ofensiv. Intrepretează un rol diferit. Dar dacă ne referim la o linie de apărare cu patru fundași, eu zic că el (n.r. – Opruț) e într-o formă foarte, foarte bună”, a declarat Zeljko Kopic, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Opruț e fundaș-golgheter la Dinamo

În acest sezon, El a fost cumpărat definitiv de roș-albi la începutul stagiunii, când s-a plătit suma de 200.000 de euro pentru transferul său de la KV Kortrijk.

Opruț a jucat la Dinamo și în sezonul trecut, dar sub formă de împrumut. Fundașul stânga în vârstă de 28 de ani a adunat până acum 69 de prezențe în tricoul alb-roșu, reușind să înscrie 7 goluri și să dea 2 pase decisive.

5 selecții are Raul Opruț în echipa națională a României

1,7 milioane de euro e cota de piață a fundașului stânga