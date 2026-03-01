Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Zeljko Kopic propune un jucător pentru naţionala României la barajul cu Turcia: „Este în cea mai bună formă!”

Zeljko Kopic îi face o recomandare lui Mircea Lucescu pentru semifinala barajului de calificare la CM 2026, Turcia - România. Ce jucător de la Dinamo vede printre „tricolori” antrenorul croat
Cristian Măciucă
01.03.2026 | 07:30
Zeljko Kopic propune un jucator pentru nationala Romaniei la barajul cu Turcia Este in cea mai buna forma
EXCLUSIV FANATIK
Zeljko Kopic propune un jucător pentru naţionala României la barajul cu Turcia: „Este în cea mai bună formă!” FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic propune un fotbalist de la Dinamo în echipa națională a României. Kopic e convins că jucătorul său îl poate ajuta pe Mircea Lucescu în barajul cu Turcia.

Raul Opruț, propus de antrenorul lui Dinamo la echipa națională

Postul de fundaș stânga este unul vulnerabil la echipa națională a României. Acolo, senator de drept este Nicușor Bancu, de la Universitatea Craiova. Mircea Lucescu mai are însă și soluțiile Alexandru Chipciu (Dinamo), Andrei Borza (Rapid) și Raul Opruț (Dinamo). Zeljko Kopic e convins că fotbalistul său e, în acest moment, cel mai indicat pentru acea poziție.

ADVERTISEMENT

„În acest moment, e cel mai bun. Dacă analizați evoluția lui, cel puțin cu Rapid, din 13 dueluri a câștigat 12. E un nivel top. Dacă îi analizați cifrele, kilometri alergați și contribuția sa atât în atac, cât și în apărare, cred că, la ora actuală, e în cea mai bună forma a sa de când a ajuns la Dinamo.

(n.r. – E cel mai bun fundaș stânga din SuperLiga?) Îl respect pe Bancu, joacă foarte bine la Craiova, dar acolo joacă în 3. El e mai degrabă o aripă, are mai multă libertate de mișcare și e mult mai ofensiv. Intrepretează un rol diferit. Dar dacă ne referim la o linie de apărare cu patru fundași, eu zic că el (n.r. – Opruț) e într-o formă foarte, foarte bună”, a declarat Zeljko Kopic, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în...
Digi24.ro
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene

Opruț e fundaș-golgheter la Dinamo

În acest sezon, Raul Opruț a marcat nu mai puțin de 6 goluri pentru Dinamo, dintre care 5 în campionat. El a fost cumpărat definitiv de roș-albi la începutul stagiunii, când s-a plătit suma de 200.000 de euro pentru transferul său de la KV Kortrijk.

ADVERTISEMENT
A apărut în direct la TV în Iran și a făcut anunțul: se...
Digisport.ro
A apărut în direct la TV în Iran și a făcut anunțul: se ia în calcul o decizie fără precedent, după atacul SUA

Opruț a jucat la Dinamo și în sezonul trecut, dar sub formă de împrumut. Fundașul stânga în vârstă de 28 de ani a adunat până acum 69 de prezențe în tricoul alb-roșu, reușind să înscrie 7 goluri și să dea 2 pase decisive.

  • 5 selecții are Raul Opruț în echipa națională a României
  • 1,7 milioane de euro e cota de piață a fundașului stânga

Zeljko Kopic, RASPUNS TRANSANT pentru Gigi Becali inainte de Dinamo - FC Arges si CFR Cluj - Dinamo

Motivul pentru care Valentin Costache s-a transferat la Noah: “A fost un câştig...
Fanatik
Motivul pentru care Valentin Costache s-a transferat la Noah: “A fost un câştig de ambele părţi!”. Cât a încasat UTA Arad. Exclusiv
Dezvăluiri explozive după arbitrajul la meciul care a ținut-o pe FCSB departe de...
Fanatik
Dezvăluiri explozive după arbitrajul la meciul care a ținut-o pe FCSB departe de play-off: “Gigi Becali pe Kovacs trebuie să fie supărat! Dacă faci scandal se compensează”
Încă un patron din SuperLiga e îngrijorat că arbitrajele pot să influenţeze lupta...
Fanatik
Încă un patron din SuperLiga e îngrijorat că arbitrajele pot să influenţeze lupta la play-off: “Este foarte posibil să existe greşeli!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Decizia statului român l-a scârbit pe Lăcătuș: 'Să primească Ienei din cauza decesului...
iamsport.ro
Decizia statului român l-a scârbit pe Lăcătuș: 'Să primească Ienei din cauza decesului lui Duckadam mi se pare oribil, groaznic!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!