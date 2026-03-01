Zeljko Kopic propune un jucător pentru naţionala României la barajul cu Turcia: „Este în cea mai bună formă!”

Zeljko Kopic propune un fotbalist de la Dinamo în echipa națională a României. Kopic e convins că jucătorul său îl poate ajuta pe Mircea Lucescu în barajul cu Turcia.
Postul de fundaș stânga este unul vulnerabil la echipa națională a României. Acolo, senator de drept este Nicușor Bancu, de la Universitatea Craiova. Mircea Lucescu mai are însă și soluțiile Alexandru Chipciu (Dinamo), Andrei Borza (Rapid) și Raul Opruț (Dinamo). Zeljko Kopic e convins că fotbalistul său e, în acest moment, cel mai indicat pentru acea poziție.
„În acest moment, e cel mai bun. Dacă analizați evoluția lui, cel puțin cu Rapid, din 13 dueluri a câștigat 12. E un nivel top. Dacă îi analizați cifrele, kilometri alergați și contribuția sa atât în atac, cât și în apărare, cred că, la ora actuală, e în cea mai bună forma a sa de când a ajuns la Dinamo.
(n.r. – E cel mai bun fundaș stânga din SuperLiga?) Îl respect pe Bancu, joacă foarte bine la Craiova, dar acolo joacă în 3. El e mai degrabă o aripă, are mai multă libertate de mișcare și e mult mai ofensiv. Intrepretează un rol diferit. Dar dacă ne referim la o linie de apărare cu patru fundași, eu zic că el (n.r. – Opruț) e într-o formă foarte, foarte bună”, a declarat Zeljko Kopic, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
În acest sezon, Raul Opruț a marcat nu mai puțin de 6 goluri pentru Dinamo, dintre care 5 în campionat. El a fost cumpărat definitiv de roș-albi la începutul stagiunii, când s-a plătit suma de 200.000 de euro pentru transferul său de la KV Kortrijk.
Opruț a jucat la Dinamo și în sezonul trecut, dar sub formă de împrumut. Fundașul stânga în vârstă de 28 de ani a adunat până acum 69 de prezențe în tricoul alb-roșu, reușind să înscrie 7 goluri și să dea 2 pase decisive.