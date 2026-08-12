Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Zeljko Kopic, propus lui Gigi Becali la FCSB în locul lui Marius Baciu. Reacția în direct a patronului. Exclusiv

Gigi Becali a reacționat după ce Horia Ivanovici i l-a propus pe Zeljko Kopic la FCSB. Patronul campioanei a vorbit despre posibilitatea să îl aducă pe croat la echipă.
Alex Bodnariu
12.08.2026 | 08:00
Zeljko Kopic propus lui Gigi Becali la FCSB in locul lui Marius Baciu Reactia in direct a patronului Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Zeljko Kopic la FCSB?! Răspunsul categoric dat de Gigi Becali în direct
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Gigi Becali a vorbit despre situația băncii tehnice de la FCSB și despre posibilitatea ca, la un moment dat, Zeljko Kopic să ajungă la campioana României. Antrenorul croat este liber de contract de aproximativ două luni, iar numele său a fost adus în discuție de Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a spus tot despre varianta Zeljko Kopic la FCSB

Kopic și-a construit o imagine foarte bună în fotbalul românesc în perioada petrecută la Dinamo. Croatul a reușit să redreseze echipa într-un moment extrem de complicat și, ulterior, să o transforme într-o formație capabilă să se lupte pentru cupele europene.

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Horia Ivanovici i-a propus lui Gigi Becali varianta Kopic, însă patronul FCSB a refuzat să intre într-o discuție concretă despre o eventuală schimbare pe banca tehnică. Becali a recunoscut calitățile fostului antrenor al lui Dinamo, dar a transmis că nu se gândește să renunțe la actualul tehnician.

Zeljko Kopic la FCSB?! Răspunsul categoric dat de Gigi Becali în direct

Finanțatorul roș-albaștrilor a declarat că are în continuare încredere în Marius Baciu, întrucât echipa stă bine în clasament. Becali a amintit inclusiv de Elias Charalambous, despre care spune că a fost ironizat în momentul în care a ajuns la FCSB, înainte să demonstreze că poate avea rezultate.

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„E posibil să facă Baciu niște surprize, cum a făcut și Charalambous. Când l-am adus, râdea lumea de el. Este bun Kopic. Hai să îți spun un lucru. Ce caracter aș avea eu și ce om aș fi… Mai greșesc și eu când mă enervez. Ce om aș fi eu când am antrenor, sunt pe locul 1 și vorbesc de alt antrenor? Sunt eu nenorocit? Dacă hotărăsc să plece, atunci pot să vorbesc de alții. Nu mi-a trecut prin cap să plece. De ce să vorbesc? Eu nu mușc momeala. Eu nu fac așa ceva”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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