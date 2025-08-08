Zeljko Kopic pune presiune pe jucătorii lui Dinamo după victoria din derby-ul cu FCSB: „Pretențiile cresc”

Zeljko Kopic a vorbit despre , în care , două dintre goluri fiind marcate însă din penalty.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo înintea meciului cu Metaloglobus

Bineînțeles că antrenorul croat al „câinilor” s-a arătat entuziasmat de această performanță reușită de jucătorul său, dar, în egală măsură, a dezvăluit și că i-a transmis acestuia că este mare nevoie să nu fie luat de val de acest nou context pentru el, întrucât de acum înainte așteptările vor fi și mai mari în ceea ce îl privește.

„Echipa e fericită. Toată lumea e fericită. Putem simți asta, energia asta. Suntem fericiți când ne facem suporterii fericiți cu o victorie după mult timp în fața marelui rival. Echipa este în formă bună. Am folosit săptămâna asta pentru recuperare. A fost un meci greu, multă intensitate, dar și mental.

ADVERTISEMENT

Foarte multe emoții. Ne-am recuperat pentru a fi pregătiți pentru meciul cu Metaloglobus. Avem în față un meci greu și mă așteptăm să avem personalitate, să jucăm bine și să dăm totul pentru alte trei puncte. Este un meci important pentru noi.

Vedem că în toate meciurile că sunt multe remize sau unde te aștepți la alte rezultate. Trebuie să fii pregătit pentru fiecare joc, să alergi, să joci cel mai bun fotbal. Dacă nu ești la cel mai înalt nivel nu poți să te aștepți la maximum de puncte. Suntem satisfăcuți cu cele 3 puncte cu FCSB, dar acum ne concentrăm pe meciul cu Metaloglobus.

ADVERTISEMENT

Ce i-a transmis lui Danny Armstrong după tripla semnată de el cu FCSB

Frații Irimia sunt ai noștri. Cea mai bună decizie a fost să se ducă acolo să joace. Au jucat mult în Liga 2. Le urmărim progresul. Vor avea multe meciuri în Superliga anul asta. Pot fi un exemplu pentru jucătorii tineri. Pentru mine asta este calea corectă și știu că vor fi foarte motivați mâine.

ADVERTISEMENT

Când ești la Dinamo după câteva rezultate toată lumea e îngrijorată. Când ai rezultate, pretențiile cresc este normal, dar este mai bine dacă vorbim despre pozițiile cele mai înalte, decât să vorbim despre probleme.

ADVERTISEMENT

„I-am spus să rămână cu picioarele pe pământ și să continue să muncească. Toate pretențiile s-au ridicat”

Cu UTA jucăm pe Arena Națională și după vedem. Nu știu detalii. Pentru mine este foarte important să ne adaptăm și să jucăm cât mai multe meciuri pe Arena națională, în vederea cupelor europene. Și pentru că vom juca derby-urile acolo.

A fost un moment incredibil pentru Armstrong. E un vis să dai trei goluri și să câștigi în primul derby. Pentru el este incredibil. Este bine, dar i-am spus să rămână cu picioarele pe pământ și să continue să muncească. Toate pretențiile s-au ridicat, dar cred că poate face față”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă premergătoare meciului Metaloglobus – Dinamo de vineri seară de la Clinceni, din etapa a cincea a Superligii, citat de gsp.ro.