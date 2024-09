Željko Kopic pune presiune pe șefii lui Dinamo, după remiza cu Oțelul: „Vreau jucători care să aducă un plus”. Ce spune despre transferul lui Alexi Pitu

Oțelul Galați și Dinamo s-au întâlnit în etapa cu numărul 10 din Superliga României. La finalul partidei, Željko Kopic a analizat evoluția jucătorilor săi și a tras câteva concluzii.

Oțelul Galați și Dinamo ”au dat-o la pace”

Meciul de la Galați a început mai bine pentru Dinamo. Selamni a deschis scorul în minutul 14 din penalty, însă echipa lui Dorinel Munteanu a reacționat rapid, iar Frederic a adus egalarea în minutul 22.

ADVERTISEMENT

La finalul partidei, antrenorul ”câinilor”, Željko Kopic, a ținut să își laude elevii pentru meciul făcut, însă a dat de înțeles că mai sunt destul de multe lucruri de îmbunătățit.

„A fost un meci bun, un meci interesant. Sunt mulțumit. În prima repriză, Oțelul a dominat partida. Nu am avut suficientă posesie. În partea a doua am schimbat și am început să controlăm meciul. Am încercat să introduc jucători tineri pe teren.

ADVERTISEMENT

Am avut o ocazie foarte mare pe final, prin Caragea. Dacă e să fiu sincer, cred că rezultatul este echitabil. Nu vreau să vorbesc despre arbitraj. Nu sunt îngrijorat în privința jucătorilor accidentați. O să își revină. S-au accidentat o parte dintre ei la națională. Au jucat foarte multe meciuri. Nu este o situație perfectă, dar trebuie să își revină.

Pentru mine e foarte important să jucăm un fotbal frumos, să ne creăm șanse. Fără atitudine e greu să facem asta, mai ales pe termen lung. Toți jucătorii au dat maximul în această seară. Exact asta cer la antrenamente. Sper să continuăm așa”, a spus Kopic, la finalul meciului, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT

Kopic a vorbit despre transferurile de la Dinamo

Campania de transferuri la Dinamo pare să nu se fi încheiat. Conducerea negociază cu anumiți jucători liberi de contract. Antrenorul celor de la Dinamo a fost întrebat despre o posibilă înțelegere cu Alexi Pitu, fostul atacant de la Farul și Bordeaux, dar nu a oferit detalii.

„Nu vreau să dau nume. Avem un președinte și un departament de scouting. Ei știu exact profilul de jucători pe care ni-i dorim. Eu îmi doresc să avem jucători care pot aduce un plus de calitate și determinare.”

ADVERTISEMENT

După acest rezultat, situația din clasamentul Superligii nu se schimbă foarte mult. Universitatea Cluj rămâne liderul surpriză, iar podiumul este completat de Oțelul și Dinamo. În etapa următoare, ”câinii roșii” se vor duela pe teren propriu cu FC Botoșani.