Sport

Zeljko Kopic pune presiunea pe conducerea lui Dinamo: ”Aștept și eu 3-4 transferuri”

Dinamo a început pregătirea pentru partea a doua a sezonului. Zeljko Kopic a ținut să aibă mesaj pentru conducere și a transmis că are nevoie de întăriri.
Traian Terzian
03.01.2026 | 17:22
Zeljko Kopic pune presiunea pe conducerea lui Dinamo Astept si eu 34 transferuri
ULTIMA ORĂ
Zeljko Kopic, mesaj tăios pentru conducerea lui Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Aflată pentru prima dată după mult timp în lupta la titlu din SuperLiga, Dinamo suferă destul de mult la nivelul lotului. Iar Zeljko Kopic a cerut conducerii să facă mai multe transferuri în această iarnă.

Zeljko Kopic, mesaj ferm pentru conducerea lui Dinamo

”Câinii” au ales să pregătească partea a doua sezonului într-un cantonament în Antalya. La plecarea spre Turcia, antrenorul Zeljko Kopic a reiterat faptul că este nevoie de întărirea lotului pentru a se putea atinge obiectivul trasat.

ADVERTISEMENT

”Sărbătorile au fost ok. Am fost în Zagreb în această perioadă. Toate bune. Începem azi. Mergem în același loc, la același hotel ca anul trecut. Sper ca băieții să fie în formă bună, avem câteva probleme individuale. Pe 18 ianuarie jucăm cu U Cluj, trebuie să fim pregătiți.

Toată lumea știe că avem nevoie de transferuri. Este o perioadă foarte scurtă până la primul meci, știm ce poziții vrem să acoperim și aștept și eu transferuri. Vreau încă 3-4 transferuri”, a declarat Kopic, conform Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

Dinamo a transferat un jucător care nu a mai fost pe teren de un an și jumătate

În ciuda faptului că toată lumea a vorbit despre faptul că Dinamo nu are un lot prea echilibrat și ar avea nevoie de câteva transferuri pentru a se putea bate la titlu, conducerea clubului nu a realizat până la acest moment decât o singură mutare.

ADVERTISEMENT
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Crans-Montana
Digisport.ro
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Crans-Montana

Este vorba de fundașul stânga Valentin Țicu, care a venit liber de contract după despărțirea de Petrolul. FANATIK a anunțat în exclusivitate că jucătorul, care vine după 4 operații suferite în urma gravei accidentări suferite în vara lui 2024, a acceptat o propunere pe un an și jumătate, cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane, și va avea un salariu de 7-8.000 de euro.

Dinamo vrea să dea lovitura cu Vladislav Blănuță

După ce a ratat aducerea lui Daniel Paraschiv, care a preferat să semneze cu Rapid, Dinamo s-a reorientat pe piața transferurilor și încearcă să-l aducă sub formă de împrumut pe Vladislav Blănuță de la Dinamo Kiev.

ADVERTISEMENT

FANATIK a anunțat exclusivitate că cele două cluburi negociază o mutare a atacantului, dar deocamdată nu s-a ajuns la un acord. Ucrainenii nu vor să-l lase decât până la finalul sezonului, în timp ce ”câinii roșii” ar vrea să-l împrumute pe un an, cu drept de achiziționare definitivă.

Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Bayern l-a luat pe viitorul înlocuitor al...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Bayern l-a luat pe viitorul înlocuitor al lui Harry Kane
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Unirea Slobozia s-a despărțit după doar 4...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. Unirea Slobozia s-a despărțit după doar 4 luni de un jucător de națională
Fiul lui Dan Șucu, în cantonamentul din Antalya! Pe cine a lăsat Rapid...
Fanatik
Fiul lui Dan Șucu, în cantonamentul din Antalya! Pe cine a lăsat Rapid acasă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Cine e omul care l-a păgubit pe Gigi Becali cu o sumă uriașă...
iamsport.ro
Cine e omul care l-a păgubit pe Gigi Becali cu o sumă uriașă de bani: 'A băgat 10.000.000, dar 3.000.000 le-a topit el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!