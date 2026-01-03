Zeljko Kopic pune presiunea pe conducerea lui Dinamo: ”Aștept și eu 3-4 transferuri”

ADVERTISEMENT

Aflată pentru prima dată după mult timp în lupta la titlu din SuperLiga, Dinamo suferă destul de mult la nivelul lotului. Iar Zeljko Kopic a cerut conducerii să facă mai multe transferuri în această iarnă.

Zeljko Kopic, mesaj ferm pentru conducerea lui Dinamo

”Câinii” au ales să pregătească partea a doua sezonului într-un cantonament în Antalya. La plecarea spre Turcia, antrenorul Zeljko Kopic a reiterat faptul că este nevoie de întărirea lotului pentru a se putea atinge obiectivul trasat.

”Sărbătorile au fost ok. Am fost în Zagreb în această perioadă. Toate bune. Începem azi. Mergem în același loc, la același hotel ca anul trecut. Sper ca băieții să fie în formă bună, avem câteva probleme individuale. Pe 18 ianuarie jucăm cu U Cluj, trebuie să fim pregătiți.

Toată lumea știe că avem nevoie de transferuri. Este o perioadă foarte scurtă până la primul meci, știm ce poziții vrem să acoperim și aștept și eu transferuri. Vreau încă 3-4 transferuri”, a declarat Kopic, conform .

Dinamo a transferat un jucător care nu a mai fost pe teren de un an și jumătate

În ciuda faptului că toată lumea a vorbit despre faptul că Dinamo nu are un lot prea echilibrat și ar avea nevoie de câteva transferuri pentru a se putea bate la titlu, conducerea clubului nu .

Este vorba de fundașul stânga Valentin Țicu, care a venit liber de contract după despărțirea de Petrolul. FANATIK a anunțat în exclusivitate că jucătorul, care vine după 4 operații suferite în urma gravei accidentări suferite în vara lui 2024, a acceptat o propunere pe un an și jumătate, cu opțiune de prelungire pe încă două sezoane, și va avea un salariu de 7-8.000 de euro.

Dinamo vrea să dea lovitura cu Vladislav Blănuță

După ce a ratat aducerea lui Daniel Paraschiv, care a preferat să semneze cu Rapid, Dinamo s-a reorientat pe piața transferurilor și de la Dinamo Kiev.

FANATIK a anunțat exclusivitate că cele două cluburi negociază o mutare a atacantului, dar deocamdată nu s-a ajuns la un acord. Ucrainenii nu vor să-l lase decât până la finalul sezonului, în timp ce ”câinii roșii” ar vrea să-l împrumute pe un an, cu drept de achiziționare definitivă.