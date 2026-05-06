Zeljko Kopic, răspuns pentru Giovanni Becali, după ce impresarul l-a ademenit cu oferte pe bani mulți!

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic (48 de ani) și-a demonstrat valoarea în campionatul României. El a preluat Dinamo într-un moment foarte delicat, iar ascensiunea a început după un sezon în care a salvat echipa de la retrogradare. În acest moment, „câinii roșii” au revenit în topul SuperLigii României, iar croatul se află în lumina reflectoarelor.

Ce spune Zeljko Kopic despre ofertele consistente cu care l-a ademenit Giovanni Becali

Zeljko Kopic a readus Dinamo printre cele mai bune echipe din România, însă apogeul ar putea veni în urma unei calificări în cupele europene. Croatul mai are contract cu formația bucureșteană, însă Giovanni Becali este sigur că o echipă cu forță financiară l-ar putea lua de la Dinamo, mai ales dacă-i va plăti un salariu de 50.000 de euro.

ADVERTISEMENT

„Îl cunosc pe domnul Giovanni. Am luat cina împreună și îmi place să discut cu el despre fotbal, despre jucători. Îmi place să aud povești despre domnul Hagi, domnul Gică Popescu, cum au fost transferați la Real Madrid, Barcelona și așa mai departe. Îi știu pe majoritatea impresarilor din România, dar și pe cei din Croația. Fac parte din viața mea, iar din când în când îmi aduc diferite oferte pe masă.

Este un lucru normal, dar este despre cum simt eu. Dacă este important să stau undeva sau trebuie să plec din anumite motive. Nu este vorba despre 50.000 de euro sau 100.000 de euro. Pentru moment, concentrarea mea este doar aici, la fel cum a fost și în ultimii doi ani și jumătate, indiferent ce s-a întâmplat. Am ambiții la acest club, am contract. Ce pot să vă spun în prezent este că pentru mine există doar Dinamo la momentul în care vorbim”, a spus Zeljko Kopic, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce a spus, de fapt, Giovanni Becali despre Zeljko Kopic

Giovanni Becali este de părere că Zeljko Kopic este un antrenor cu o valoare uriașă și iar clubul care îl dorește ar achita și clauza de reziliere către Dinamo: „Dacă Kopic de la Dinamo pleacă în străinătate? Dacă are ofertă de 50.000 de euro net pe lună la o echipă din străinătate pleacă. Plăteşte ce are de plătit şi pleacă. La o astfel de ofertă pleacă sigur Kopic”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ca exemplu, celebrul agent l-a comparat cu Rafael Benitez, care nu a mai avut performanțe recente, însă câștigă foarte mulți bani la Panathinaikos. Ioan Becali este de părere că Zeljko Kopic ar putea face o treabă cel puțin la fel de bună, pe bani mult mai puțini: „Dinamo Zagreb, ok, are antrenor, e pe primul loc, dar Kopic pentru țările din apropiere, inclusiv Grecia, e un antrenor de succes după părerea mea. Stau și mă gândesc la Panathinaikos, i-au dat lui Rafa Benitez 5 milioane de euro net pe sezon, doar pentru că a câștigat Champions League și un campionat acum nu știu cât timp. Și sunt pe locul 4, ultimii în play-off.

ADVERTISEMENT

(n.r. Kopic e peste Benitez acum?) În situația actuală, da. Benitez e uzat, e expirat. Kopic e un antrenor modern. Dacă îi dai un milion, sau 1.200.000, îți rămân 4 milioane. (n.r. Kopic ar antrena lejer în locul lui Benitez) Super lejer. Benitez mai are un an de contract, iar dacă îl dau afară, trebuie să îi dea vreo 7 milioane. Mourinho a luat 140 de milioane de euro numai din clauze”, a mai explicat Giovanni Becali.