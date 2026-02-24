Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Zeljko Kopic, răspuns pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali: “Este foarte interesant ca marea rivală să dorească victoria lui Dinamo”

FCSB vrea ca Dinamo să își câștige ultimele două meciuri din sezonul regular. Ce le-a transmis Zeljko Kopic lui Mihai Stoica și lui Gigi Becali după declarațiile făcute la adresa „câinilor”.
Mihai Dragomir
24.02.2026 | 12:00
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo este calificată matematic în play-off. FCSB își dorește ca rivala din „Ștefan cel Mare” să câștige ultimele două meciuri din sezonul regular, contra echipelor cu care se luptă să ajungă în primele 6. Ce a spus Zeljko Kopic când a auzit declarațiile lui Mihai Stoica și Gigi Becali.

Dinamo nu mai are nicio emoție în privința calificării în play-off, după un sezon regular foarte bun. Nu la fel se poate spune despre rivala FCSB, care are nevoie în ultimele două etape de rezultate favorabile atât la meciurile proprii, cât și la partidele contracandidatelor la accederea în primele 6.

Fanii „câinilor” au cerut conducerii ca echipa să se dea la o parte la meciurile următoare, pentru ca FCSB să nu mai aibă practic nicio șansă să fie în play-off. Mihai Stoica i-a transmis însă lui Zeljko Kopic la FANATIK SUPERLIGA să câștige ambele partide. Ce răspuns a oferit antrenorul lui Dinamo.

„Este foarte interesant când marele nostru rival își dorește două victorii pentru noi. E o situație foarte interesantă. Gigi Becali mi-a spus deja acum 2 ani că vrea să îmi ia locul la cel mai bun antrenor al anului. Toată lumea are o șansă, iar anul acesta va fi cea de-a 3-a lui încercare.

E plăcut să fii într-o stare bună, să glumești, dar pentru mine contează doar Dinamo, cum jucăm, cum prestăm, să ne menținem la acest nivel ridicat și să fim cât mai puternici”, a spus Zeljko Kopic la FANATIK SUPERLIGA.

Cu cine joacă Dinamo în ultimele etape din sezonul regular

Dinamo vine după un nou eșec într-un derby cu Rapid, cedând cu 1-2 în fața rivalei în cadrul etapei a 28-a din SuperLiga. În ultimele două etape din sezonul regular, Dinamo are următorul program:

  • duminică, 1 martie, ora 18:00: Dinamo – FC Argeș
  • sâmbătă, 7 martie, de stabilit: CFR Cluj – Dinamo
