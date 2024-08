Zeljko Kopic răsuflă ușurat după thriller-ul Dinamo – U Craiova 2-1: „Suntem mai buni ca anul trecut!”

, liderul necontestabil al clasamentului. Victoria „câinilor” este una absolut meritată și trebuie apreciată cu atât mai mult cu cât

Zeljko Kopic după Dinamo – Universitatea Craiova: „Avem o echipă mai bună în acest sezon, cu o mentalitate mai bună”

Într-o Dinamo a confirmat forma bună din acest început de sezon și a învins Universitatea Craiova, o echipă care și-a anunțat răspicat intenția de a câștiga campionatul.

„Câinii” lui Zeljko Kopic au început furibund partida și au deschis scorul în secunda 32 prin S-a făcut chiar 2-0 în finalul primei reprize, se părea că oltenii sunt la pământ, însă Koljic i-a readus imediat în joc și partea secundă se anunța a fi una pe muchie de cuțit.

Și chiar așa a fost… Pentru că în minutul 58 Sivis a fost eliminat direct după intervenția VAR pentru un fault grosolan comis asupra lui Oshima, pentru ca situația „alb-roșiilor” să se complice și mai mult în minutul 83, când Homawoo a primit cel de-al doilea cartonaș galben și fost trimis și el mai repede la vestiare de arbitrul Marian Barbu.

Chiar și cu doi oameni în minus, Dinamo a rezistat eroic în fața asaltului de final al Universității și obține o victorie uriașă, care o urcă momentan pe locul 2 în clasament. Un loc la care nu spera nici cel mai optimist dinamovist, dacă e să ne gândim la modul cum s-a reușit salvarea de la retrogradare în sezonul precedent.

După meci, tehnicianul croat Zeljko Kopic a remarcat dăruirea și spiritul de luptă de care au dat dovadă jucătorii săi, a spus că Dinamo este o echipă mult mai bună decât anul trecut, dar și-a arătat nemulțumirea pentru cele două cartonașe roșii încasate de Sivis și Homawoo.

„O echipă bună, am avut tărie de caracter, am arătat că avem o mentalitate bună, am meritat cele trei puncte. Am început bine, apoi Craiova a preluat controlul, au ținut bine de minge și a pus presiune. Nu a fost ușor. După al doilea gol, am primit gol imediat, dar nu ne-am așteptat să încheiem jocul încă din prima repriză.

După primul cartonaș roșu, ne-am adaptat bine, la fel după al doilea. Jucătorii merită felicitați pentru felul în care s-au apărat. Este normal, un lucru foarte important în derby-uri este să te controlezi, să nu fii prea emoțional. Trebuie să ne îmbunătățim din acest punct de vedere.

Nu e treaba mea declarațiile lui Oshima, nu vreau să îmi pierd timpul cu ceea ce spun alți jucători. Eu am grijă doar de jucătorii mei. Dinamo este o echipă mai bună în acest sezon, cu o mentalitate mai bună, o energie mai bună. Jucăm un fotbal bun, dar trebuie să muncim mult. Toate echipele luptă, nu ne putem aștepta la meciuri ușoare.

Trebuie să continuăm la fel, sunt fericit pentru echipă, pentru jucători, pentru club și pentru suporterii noștri care ne dau energie. Nu am noutăți despre transferuri acum”, a declarat Zeljko Kopic la finalul partidei Dinamo – Universitatea Craiova 2-1.