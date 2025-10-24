Zeljko Kopic răsuflă uşurat după unul dintre cele mai slabe meciuri ale sezonului pentru Dinamo: „Egalul e echitabil!”

ADVERTISEMENT

, în etapa a 14-a din SuperLiga. „Câinii” au deschis scorul prin Boateng, după un corner, dar piteştenii au egalat rapid prin Robert Moldoveanu, jucător crescut la Dinamo.

Ce spune Kopic după FC Argeş – Dinamo 1-1

Repriza secundă a fost una anostă, fără ocazii, şi cele două formaţii şi-au împărţit punctele. , spunând că a fost un rezultat corect, în condiţiile în care Dinamo n-a avut nicio ocazie în partea secundă:

„Dacă discutăm despre repriza a doua, Argeș a închis toate spațiile, au schimbat sistemul. În prima repriză am început foarte bine, am meritat să conducem. Până când am înscris, FC Argeș n-a avut nimic.

Am încasat un gol, dar repriza a doua n-am avut nicio ocazie și egalul este echitabil. Este fotbal, se mai întâmplă să înscrii la singura ocazie, cum a făcut adversarul. FC Argeș este foarte bine organizată, la astfel de situații tre să ne apărăm mai bine.

Nu avem voie să primim goluri ușoare. Cîrjan și Musi erau ok, am încercat să creăm mai multe spații între linii. Apreciez munca tuturor jucătorilor și trebuie să le dau oportunitatea și altora să joace”, a spus Kopic la finalul meciului.

De ce nu face antrenorul lui Dinamo calcule de play-off

Dinamo şi FC Argeş sunt pe locurile 4 şi 5 după runda a 14-a, cu 24 de puncte fiecare. Zeljko Kopic a declarat că este prea devreme să înceapă calculele de play-off, în condiţiile în care nici măcar turul nu s-a încheiat:

„Din nou, este prea devreme să discutăm de play-off. Mai avem mai mult de jumătate dintre meciuri de jucat, trebuie să ne îmbunătățim jocul și nu e momentul să ne uităm la puncte în plus sau minus”, a spus Kopic.