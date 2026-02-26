Zeljko Kopic, reacţie după ce fanii lui Dinamo au transmis echipei să se dea la o parte cu FC Argeş: “Înţeleg rivalitatea, dar ăsta e singurul obiectiv”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a reacționat după ce fanii ”câinilor” le-au cerut jucătorilor să se dea la o parte cu FC Argeș pentru ca FCSB să rateze play-off-ul. Croatul este extrem de ferm în această speță.
26.02.2026 | 13:32
Zeljko Kopic reactie dupa ce fanii lui Dinamo au transmis echipei sa se dea la o parte cu FC Arges Inteleg rivalitatea dar asta e singurul obiectiv
Ce spune Kopic despre posibilitatea ca Dinamo să piardă cu FC Argeș pentru ca FCSB să rateze play-off-ul. Sursa foto: colaj Fanatik
În ultimele zile, în contextul în care FCSB este aproape de a rata play-off-ul, fanii lui Dinamo au transmis echipei lui Zeljko Kopic să se dea la o parte în meciul cu FC Argeș, contracandidata trupei lui Gigi Becali. Antrenorul croat a reacționat pe această temă. Ce speranțe le dă acesta elevilor lui Elias Charalambous.

Ce poziție are Zeljko Kopic față de cererea fanilor lui Dinamo, care vor ca roș-albii să piardă cu FC Argeș pentru ca FCSB să rateze play-off-ul

Într-o intervenție pe care a avut-o la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul lui Dinamo, Zejko Kopic, a vorbit despre mai multe aspecte importante din jurul echipei sale. La un moment dat, croatul a fost întrebat despre cel mai sensibil subiect din această perioadă. E vorba de o cerere a fanilor către echipă.

În acest weekend, pe 1 martie, Dinamo joacă pe teren propriu cu FC Argeș. Echipa din Trivale este în luptă directă cu FCSB pentru un loc în top 6. Recent, o parte dintre suporterii câinilor au spus că n-ar fi supărați în cazul în care echipa lor ar pierde, astfel încât campioana să rămână în afara play-off-ului.

”(n.r. Suporterii vor ca Dinamo să se dea la o parte cu FC Argeș pentru ca FCSB să nu intre în play-off) Înțeleg pe deplin rivalitatea dintre cele două echipe, dar pentru mine singurul obiectiv este ca Dinamo să redevină echipa care a fost. Să redevenim echipa puternică din trecut.

(n.r. Există în mentalitatea dumneavoastră această posibilitate să pierdeți un meci la dorința fanilor?) Nici nu știu ce proporție dintre fani dorește acest lucru. Nici nu vreau să discut despre asta. Întotdeauna poți să câștigi sau să piezi un meci. Acesta este fotbalul. Noi mereu am încercat să ne facem jocul. Să dominăm și să încercăm să învingem”, a spus croatul.

Ce speranțe le dă Kopic celor de la FCSB: ”Vrem 6 puncte cu FC Argeș și cu CFR Cluj”

Kopic a vorbit și despre ultimele meciuri ale lui Dinamo. A spus că, uneori, echipei sale nu îi iese tot ceea ce și-a propus, însă mereu obiectivul este același: victoria. În acest context, el dă speranțe celor de la FCSB și afirmă că, atât cu Argeș, cât și cu CFR Cluj, Dinamo va juca numai la victorie.

”Uneori nu putem să câștigăm, se mai întâmplă. Dar ideea noastră este aceea să câștigăm. Nimic nu se va schimba în viitor. Vom juca cu FC Argeș și cu CFR Cluj. Obiectivul meu este să obținem 6 puncte”, a mai spus Kopic.

