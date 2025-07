Zeljko Kopic, realist după Csikszereda – Dinamo 2-2: „Trebuie să fim mulțumiți”

. „Câinii” au fost conduși cu 0-2, însă au reușit să revină în joc și au egalat înainte de pauză. Din nefericire pentru Zeljko Kopic, elevii săi nu au mai punctat în partea secundă și duelul s-a încheiat la egalitate. Tehnicianul croat a tras concluziile la final.

Ce a declarat Zeljko Kopic după Csikszereda – Dinamo 2-2

Dinamo a început cum nu se putea mai rău meciul de la Miercurea Ciuc. În minutul 2, Maxime Sivis a fost surprins de șutul trimis în bară de Dolny, iar francezul și-a introdus balonul în propria poartă. Apoi, Csikszereda și-a dublat avantajul după o acțiune frumoasă a lui Efraim Bodo, însă Dinamo a revenit în joc înainte de pauză.

, iar apoi Eddy Gnahore a restabilit egalitatea cu o execuție superbă din afara careului. Scorul de la pauză s-a menținut până la final, deși Dinamo a mai avut ocazii importante, inclusiv o bară a lui Adrian Caragea. , nocturna arenei din Miercurea Ciuc nefiind funcțională timp de aproximativ 25 de minute.

„Am primit două goluri foarte repede, a fost un moment foarte greu pentru noi. Dar, trebuie să spun că sunt foarte mândru de modul în care echipa a reacționat după aceste două goluri, am controlat total jocul până la final. Am avut multe șuturi, multe situații, dar trebuie să fim mulțumiți cu acest egal, după ce am fost conduși cu 2-0.

Dinamo, început catastrofal la Miercurea Ciuc

Puteam să marcăm al treilea gol, trebuie să clarificăm ce s-a întâmplat la început, să reparăm aceste greșeli și să fim pregătiți pentru următorul meci. Sunt dezamăgit de primele 10 minute, dar apoi, echipa a avut o atitudine pozitivă, am dominat jocul, am încercat totul până la final pentru a câștiga.

Musi a jucat bine, cred că toată echipa a jucat bine după acel start ratat de meci. Mai apoi, am jucat în stilul nostru, am fost conectați la joc. (n.r. urmează meciul cu FC Botoșani) Vom analiza acest meci, am văzut multe lucruri pozitive, e începutul sezonului, jucăm în fața propriilor fani, în fiecare meci vom lupta pentru cele trei puncte”, a declarat Zeljko Kopic, conform .

Duelul din etapa secundă dintre Dinamo și FC Botoșani se va disputa luni, 21 iulie, de la ora 21:30. Următoarea adversară a „roș-albilor” a debutat în noul sezon tot cu o remiză, 1-1 pe teren propriu contra Farului.