Zeljko Kopic recunoaște: „Trebuie să fim mult mai atenți”. Prima reacție a antrenorului de la Dinamo după 1-1 cu FC Argeș

Dinamo continuă seria neagră în play-off după egalul cu FC Argeș. Reacția lui Zeljko Kopic și semnalul de alarmă tras de antrenorul „câinilor roșii”. „Atunci vor veni și rezultatele”.
Alex Bodnariu
04.04.2026 | 22:43
Zeljko Kopic recunoaste Trebuie sa fim mult mai atenti Prima reactie a antrenorului de la Dinamo dupa 11 cu FC Arges
Prima reacție a lui Zeljko Kopic după FC Argeș - Dinamo 1-1
FC Argeș și Dinamo și-au împărțit punctele în meciul care a deschis runda cu numărul 3 din play-off-ul Superligii României. „câinii roșii” au făcut o partidă sub așteptări, iar seria de insuccese continuă. La conferința de presă, Zeljko Kopic, antrenorul formației din Ștefan cel Mare, a analizat prestația jucătorilor săi.

Doar un punct pentru Dinamo din deplasarea cu FC Argeș

FC Argeș a fost echipa mai periculoasă în meciul de la Mioveni. Piteștenii au deschis scorul și au mai avut câteva ocazii bune de a înscrie. Până la urmă, însă, Dinamo a reușit să restabilească egalitatea și s-a mulțumit cu un punct care, la finalul sezonului, s-ar putea dovedi important. Rămâne de văzut însă când vor obține „câinii roșii” prima victorie din play-off.

Forma echipei lui Zeljko Kopic este una îngrijorătoare. Până la meciul cu FC Argeș, Dinamo avea cinci înfrângeri consecutive în campionat. „câinii roșii” rămân pe ultimul loc în play-off, iar antrenorul croat pare că trebuie să schimbe de urgență ceva, întrucât obiectivul declarat este calificarea în cupele europene.

Prima reacție a lui Zeljko Kopic după FC Argeș – Dinamo 1-1

La conferința de presă, Zeljko Kopic a spus câteva cuvinte despre forma slabă a echipei sale. Antrenorul croat este de părere că jucătorii de la Dinamo au arătat bine în meciul cu FC Argeș, întrucât „câinii roșii” au întâlnit un adversar deloc simplu, însă își dorește ca în următoarele runde să vadă mai multă atitudine.

„A fost fix așa cum mă așteptam! În prima repriză s-au trimis foarte multe baloane lungi și au fost multe dueluri. Au încercat să ne preseze în prima parte a jocului. Legat de golul luat, trebuie să fim mult mai atenți în genul acesta de situații. În repriza secundă, reacția jucătorilor mei a fost bună. Karamoko și Pușcaș încă nu sunt 100% pregătiți, dar au intrat în joc cu personalitate.

Am reușit să luăm un punct, dar am mai avut situații din care puteam spera chiar și la o victorie. Am căutat mereu să marcăm al doilea gol. Am încercat să formăm acest triunghi, cu Mărginean, Boateng și Stoinov, și să avem doi jucători mai ofensivi la mijloc, Cîrjan și Soro. Sunt mulțumit de Mazilu. Începe să își îmbunătățească jocul. Golul pe care l-a marcat la U21 l-a ajutat. E important pentru el. Are o energie foarte bună. Ușor, ușor, ajungem la nivelul pe care îl dorim. Dacă își vor reveni și ceilalți jucători la parametri fizici foarte buni, atunci vor veni și rezultatele. Mă aștept să își revină și jucătorii accidentați, pentru a avea mai multe opțiuni”, a declarat Kopic la finalul partidei.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
