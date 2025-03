Zeljko Kopic, resemnat după Dinamo – FCSB 1-2. „Acum câteva luni noi ne luptam pentru supraviețuirea în Superligă”

„Câinii roșii” au deschis scorul pe Arena Națională, însă campioana României a întors scorul și a câștigat cele 3 puncte. La final, Zeljko Kopic s-a declarat dezamăgit de deznodământul derby-ului.

Dinamo, răpusă în derby-ul cu FCSB

„Câinii roșii” au făcut un meci bun în fața celor de la FCSB, poate unul dintre cele mai bune, însă elevii lui Kopic nu au rezistat fizic. Dennis Politic a fost cel care i-a pasat decisiv.

Până la pauză, însă, FCSB a egalat. David Miculescu l-a învins pe Roșca cu o lovitură de cap, iar pe finalul partidei, Baba Alhassan a marcat golul victoriei. Mijlocașul central a trimis balonul în poartă cu un șut superb din afara careului.

Zeljko Kopic: „Pot să zic că au fost mai buni decât noi în această seară”

La final, antrenorul celor de la Dinamo s-a declarat resemnat. Zeljko Kopic recunoaște că nivelul celor de la FCSB este unul superior, însă este de părere că jucătorii săi au luptat onorabil. În plus, croatul a vorbit și despre situația accidentărilor.

„Cred că am început bine meciul. Am avut 1-0. S-a jucat cu multă energie. Am câștigat multe dueluri, dar din păcate am luat un gol din corner. În repriza a doua, din nou am avut o ocazie uriașă. FCSB a arătat calitate. Au reușit și al doilea gol.

Pot să zic că au fost mai buni decât noi în această seară. Mărgănean are probleme la glezna deja de o perioadă bună. Au fost și meciurile echipei naționale. Știam că va fi un risc să jucăm cu el. Noi lucrăm cu Politic. Face tratamente speciale. Avem grijă de el. Știm că are astfel de probleme. Selmani are probleme. Se îngrijește. Vom vedea.

Noi înțelegem că FCSB a construit această echipă în mulți ani. Acum câteva luni noi ne luptam pentru supraviețuirea în Superligă. FCSB are clar o echipă foarte bună. Asta e play-off-ul. Știam că va fi greu. Noi vom încerca să dăm maximul. Vom încerca să luptăm”, a explicat Zeljko Kopic la

