Zeljko Kopic s-a convins de Adrian Mazilu, după ce a fost în premieră titular la Dinamo. Ce se întâmplă cu Musi și Karamoko

ADVERTISEMENT

Dinamo a învins, pe Arena Națională, pe Metaloglobus, scor 4-0, iar roș-albii au urcat pe locul 2, după ce au depășit pe FC Botoșani, la golaveraj. Meciul a fost la discreția roș-albilor, care au oferit o adevărată demonstrație de forță. La finalul partidei, Zeljko Kopic era în culmea fericirii.

Ce a spus Zeljko Kopic după Dinamo – Metaloglobus 4-0

Antrenorul lui Dinamo consideră victoria foarte importantă în economia clasamentului. Croatul s-a declarat mulțumit de jocul prestat de echipa sa, în special în repriza secundă.

ADVERTISEMENT

„Trei puncte importante pentru noi. În prima repriză am avut momente foarte bune, însă și cei de la Metaloglobus au avut câteva situații. Știam că Metaloglobus a avut câteva partide solide în ultima perioadă. În a doua repriză am mărit ritmul, am marcat golul doi, care a fost o acțiune excelentă, apoi am avut controlul total”, a spus Kopic.

Pe cine a remarcat Zeljko Kopic

În continuare, Zeljko Kopic a salutat implicarea jucătorilor săi, remarcându-l, în principal, pe Cristian Mihai, .

ADVERTISEMENT

“Sunt bucuros de personalitatea și atitudinea băieților. Locul doi este bun, au trecut 20 de etape, mai avem încă 10 și avem motive să fim satisfăcuți. Planul este să mergem la Arad și să facem un meci bun. UTA arată bine în ultima perioadă.

ADVERTISEMENT

Este un rezultat bun și prin prisma faptului că nu am primit gol, lucru important pentru stabilitatea echipei. Este un gol foarte important pentru Cristi Mihai, după ce a avut multe probleme cu accidentările. Când câștigi cu 4-0, nu ai ce să le reproșezi jucătorilor”, a mai spus Kopic.

Ce se întâmplă cu Musi și Karamoko

Kopic a oferit detalii inclusiv despre și Mamoudou Karamoko, care se confruntă cu probleme medicale.

ADVERTISEMENT

“Unii jucători vor fi pregătiți pentru meciul cu UTA, vom avea mai multe opțiuni. Mazilu a fost bun, încă încearcă să-și găsească ritmul. Nu știm încă dacă Musi și Karamoko vor fi pregătiți pentru partida cu UTA, se antrenează în continuare separat și urmează programe speciale”, a spus Zeljko Kopic la conferința de presă.