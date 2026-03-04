Zeljko Kopic anunță schimbări la Dinamo, după înfrângerea cu FC Argeș! Ultimele detalii despre Karamoko

ADVERTISEMENT

După două înfrângeri consecutive în campionat, Dinamo are șansa să-și revină la întâlnirea cu Metalul Buzău, din sferturile de finală ale Cupei României Betano. Ce pregătește Zeljko Kopic pentru acest joc.

Anunțul făcut de Zeljko Kopic înainte de Dinamo – Metalul Buzău, din Cupa României

În conferința de presă susținută înaintea meciului cu Metalul Buzău, antrenorul croat a anunțat că vor exista câteva schimbări în echipa de start a lui Dinamo și a recunoscut că există o problemă pe faza de atac.

”Suntem echipa favorită. Jucăm împotriva unei echipe din eșalonul secund. Sunt o echipă bună, merită să fie aici, în sferturi. Trebuie să fim pregătiți, să fim la nivelul nostru maxim. Suntem favoriți și ne dorim să ne calificăm în semifinale. Pentru asta am pregătit meciul.

Vom face câteva schimbări, am analizat ultimul nostru meci și vreau să schimb câteva lucruri. Obiectivul este să câștigăm. Am mai vorbit despre cum ne prezentăm în ultimii 25 de metri, despre cum tratăm situațiile din care putem marca. Uneori nu reușim ultima pasă. Asta este ceva putem să îmbunătățim”, a declarat Kopic, la conferința de presă.

Ce așteaptă de la jucătorii săi în partida din Cupa României Betano

Tehnicianul ”câinilor” a mărturisit că elevii săi trebuie să marcheze foarte repede pentru a-și face jocul mai ușor, însă este conștient de faptul că adversarul va evolua cu o ambiție extraordinară pentru a demonstra că nu a ajuns întâmplător în această fază a competiției.

”Suntem favoriți, abordăm meciul la victorie, vrem să ne facem jocul nostru, să fim foarte agresivi, să recuperăm mingea în treimea adversă și să înscriem cât mai repede. Focusul nostru este spre modul în care tratăm momentele în care suntem în fața porții adverse.

Știm că este incomod să joci cu o echipă de Liga 2 pentru că atunci când joacă cu o echipă din Superliga își doresc foarte mult să câștige acel meci, au o ambiție foarte mare, dar noi trebuie să fim calmi, să facem ce trebuie să facem și să câștigăm”, a spus el.

Când va reveni Karamoko la Dinamo

Zeljko Kopic nu-l va avea la dispoziție pe atacantul Mamadou Karamoko, accidentat la întâlnirea cu FC Argeș. Președintele Andrei Nicolescu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că de pe teren.

”Karamoko va putea juca după meciurile echipelor naționale, asta este predicția noastră, dacă totul va fi ok. Dacă totul va merge bine, atunci ar trebui să îl vedem pe teren. Până acum suntem bine, ne așteptăm la astfel de lucruri în acest moment al sezonului”, a precizat și Kopic.

Cu cine joacă în semifinale învingătoarea meciului Dinamo – Metalul Buzău

Jocul dintre Dinamo și Metalul Buzău, din sferturile de finală ale Cupei României Betano, este , pe stadionul Arcul de Triumf.

Câștigătoarea acestui duel va juca în semifinale, pe teren propriu, cu învingătoarea partidei Universitatea Craiova – CFR Cluj. Întâlnirile din penultimul act al competiției vor avea loc pe 21, 22 sau 23 aprilie, iar finala se va desfășura la Sibiu, în 13 mai.