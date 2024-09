Zeljko Kopic, scos din sărite de ultima decizie a LPF: „Sunt îngrijorat, nu e bine pentru noi”. Ce a spus despre transferuri și Mircea Lucescu la națională

Dinamo a vrut ca meciul cu Unirea Slobozia să fie reprogramat, din cauza faptului că formația din Ștefan cel Mare a avut 8 fotbaliști în loturile echipelor naționale. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că , decizie care l-a nemulțumit pe Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, scos din sărite de ultima decizie a LPF: „Sunt îngrijorat, nu e bine pentru noi”

Astfel, Dinamo – Unirea Slobozia, meci în etapa a 9-a din SuperLiga, va avea loc la data stabilită inițial, vineri, 13 septembrie, ora 21:00, pe „Arcul de Triumf”. Clubul din Ștefan cel Mare va avea nu mai puțin de 6 indisponibili pentru confruntarea cu echipa nou-promovată.

ADVERTISEMENT

„Unirea Slobozia este o echipă care a jucat foarte bine până acum, va fi un adversar dificil. Hakim Abdallah nu va fi cu noi mâine. De asemenea, Dennis Politic, Petru Neagu, Antonio Bordușanu, Josue Homawoo și Andrei Florescu vor lipsi.

Vom vedea după antrenamentul de azi cine e pregătit pentru meci. Sunt îngrijorat, avem probleme de lot și probleme cu programul. Că jucăm vineri seară nu e neapărat bine pentru noi.

ADVERTISEMENT

Slobozia a promovat, a jucat bine în liga secundă. Am urmărit meciurile lor din campionat, sunt bine organizați, sunt puternici în defensivă, au tranziția pozitivă bună, sunt periculoși la fazele fixe, nu este întâmplător că au acest număr de puncte”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Zeljko Kopic, anunț despre transferuri la Dinamo: „Ne mai trebuie 2-3 jucători”

Zeljko Kopic a anunțat că Dinamo nu și-a încheiat campania de transferuri din această perioadă. , fotbalist pe care antrenorul l-a lăudat, „câinii” vor să mai aducă alți 2-3 jucători.

ADVERTISEMENT

„Încă mai așteptăm transferuri, ne mai trebuie 2-3 jucători. Încă nu am semnat, dar trebuie să facem acest lucru. Nu am semnat, dar am discutat despre asta. L-am adus pe Patrick Olsen, este un jucător foarte bun, cu personalitate, e important că l-am adus, dar trebuie să mai aducem 2-3 jucători în continuare.

Politic sper să fie gata pentru meciul cu Oțelul, nu pot spune 100%, mă aștept ca el și Petru să fie la antrenamente începând de luni”, a mai spus Zeljko Kopic.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, felicitări pentru Mircea Lucescu: „Jucătorii trebuie să-l respecte”

Antrenorul croat a stat cu ochii pe debutul lui Mircea Lucescu în al doilea mandat pe banca naționalei României. Zeljko Kopic l-a felicitat pe „Il Luce” după victoriile cu Kosovo (3-0) și Lituania (3-1), și speră ca „tricolorii” să ajungă la Campionatul Mondial.

„Felicitări domnului Lucescu, un start excelent de campanie. Am văzut reacții pozitive din partea jucătorilor, atmosfera e foarte bună în vestiar. Toți jucătorii trebuie să-l respecte pe domnul Lucescu, este un punct de cotitură pentru naționala României.

Sper ca România să ajungă la Campionatul Mondial. Înainte de Campionatul European mulți erau sceptici, dar am văzut evoluții foarte bună, a fost o performanță excelentă, au multă energie”, au fost cuvintele lui Zeljko Kopic.