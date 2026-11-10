Sport

Zeljko Kopic se umple de bani după despărțirea de Wieczysta Cracovia

Gabriel Neagu
10.11.2026 | 22:44
Zeljko Kopic se umple de bani dupa despartirea de Wieczysta Cracovia
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Zeljko Kopic va primi o sumă uluitoare de la Wieczysta Cracovia. sursa foto: colaj fanatik / hepta
Zeljko Kopic s-a despărțit de Wiczysta Cracovia după numai opt meciuri. Antrenorul croat urmează să primească o sumă consistentă pentru rezilierea contractului.
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Wieczysta Cracovia a avut un parcurs complicat în acest start de sezon și se află pe ultimul loc în Ekstraklasa, cu opt puncte acumulate în primele 14 partide. Eșecul din ultima rundă, împotriva revelației sezonului Gornik Zabrze, 1-2, a semnat finalul aventurii lui Zeljko Kopic (49 de ani), pe banca tehnică a echipei.

Zeljko Kopic se umple de bani după despărțirea de Wieczysta Cracovia

Conducerea lui Wieczysta nu a mai suportat situația delicată în care se află echipa și a decis să îl demită pe Zeljko Kopic. Pentru a avea continuitate sportivă, croatul trebuie să își caute o nouă echipă pe care să o pregătească. Totuși, financiar nu se află sub presiune, întrucât polonezii au avut grijă să îi ofere răgazul necesar până la următoarea sa aventură.

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Zeljko Kopic urmează să primească o sumă colosală din partea Wieczystei pentru că angajamentul său s-a terminat înainte de termen. Clubul urmează să îi vireze fostului antrenor de la Dinamo nu mai puțin de 250 de mii de euro în conturi. Acest lucru înseamnă că Zeljko Kopic va primi echivalentul a aproape nouă salarii pe care le încasa în Polonia, ținând cont că remunerația sa lunară era de 28 de mii de euro.

În perioada petrecută de croat și de Florentin Petre la Wieczysta, rezultatele au fost mult sub așteptări. Echipa din Cracovia i-a instalat pe cei doi foști dinamoviști la sfârșitul lunii august. Wieczysta a obținut două egaluri și șase înfrângeri sub comanda cuplului de antrenori. De asemenea, echipa a fost eliminată din Cupa Poloniei, de Avia Swidnik, echipă din Liga 3, 1-3.

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  • 0.25 puncte per meci este media obținută de Zeljko Kopic la echipa polonă

Zeljko Kopic a ”strălucit” la Dinamo

Înaintea aventurii dezastruoase din Polonia, Zeljko Kopic a fost unul dintre cei mai importanți oameni în proiectul de reconstrucție a lui Dinamo București. Croatul a slavat echipa din ”Ștefan cel Mare” de la retrogradare în primul sezon. Mai mult, cu el la cârmă, Dinamo a obținut două calificări consecutive în play-off-ul SuperLigii, deși nu a reușit clasarea pe locurile europene.

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Zeljko Kopic a petrecut trei sezoane în curtea lui Dinamo. Antrenorul a strâns 113 meciuri pe banca ”câinilor roșii” și a avut o medie de peste un gol per meci. Atacul lui Dinamo a înscris 173 de goluri în mandatul croatului și a fost aproape de o calificare în Conference League. Dinamo a pierdut barajul european împotriva rivalei FCSB, 1-2.

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