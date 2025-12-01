Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Zeljko Kopic, selecționer la naționala României? Gigi Becali, răspuns bombă: „Poți să te împuști! Băi, niebunilor!”

Ce spune Gigi Becali despre posibilitatea ca Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, să preia naționala de seniori a României. „Înseamnă că ești națiune de doi lei”
Alex Bodnariu
01.12.2025 | 12:26
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nici nu vrea să audă de varianta Zeljko Kopic la echipa națională. Omul de afaceri e de părere că prima reprezentativă ar trebui să fie pregătită doar de antrenori români. El a avut și un atac la adresa FRF.

Zeljko Kopic, succesorul lui Mircea Lucescu!? Planul FRF

În prezent, naționala României este pregătită de Mircea Lucescu, însă FRF se gândește deja la un succesor pentru Il Luce. Pe listă și-a făcut loc și Zeljko Kopic, antrenorul croat de la Dinamo, care în ultimii ani a reușit lucruri importante în Ștefan cel Mare.

Zeljko Kopic a reușit, într-un timp scurt, să transforme Dinamo într-o echipă care își propune ca obiectiv calificarea în cupele europene, iar conducerea FRF ar putea să îi propună să preia naționala în cazul în care Mircea Lucescu își dă demisia după barajul din luna martie.

Gigi Becali nu vrea să audă de varianta Kopic la echipa națională! Anunțul patronului FCSB

Gigi Becali însă nu vede acest scenariu drept unul benefic pentru fotbalul din țara noastră, întrucât, în opinia sa, naționala de seniori trebuie să fie antrenată de un tehnician român. Mai mult, latifundiarul din Pipera nu înțelege nici de ce Kyros Vassaras este la șefia CCA.

„Stai puțin. Asta e gândirea mea și voi o știți. Atunci când tu pui șef de arbitri străin și antrenor străin, mai bine du-te și împușcă-te. Înseamnă că ești națiune de doi lei. Ești de doi lei! Împușcați-vă, mă! Mă! N-avem oameni bărbați în țara asta? Din 20 de milioane să găsim unul să conducă arbitrajul?

Nu avem, din atâția români, un antrenor? Hai să ne împușcăm dacă punem și antrenor străin la națională! Ce să caute? Ori ești echipa națională, ori ești echipa internațională? Nu este echipa internațională FCSB. Nu e! Eu tot timpul am români, numai că nu au licență. Nu le dau niebunii de la federație licență! Băi, niebunule, lasă antrenorul să antreneze. Lasă-l să vină la Becali. Facem selecție. Lasă-l, mă, niebunule!”, a declarat Gigi Becali în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

