Zeljko Kopic și-a anunțat obiectivul după ce Dinamo a ajuns la 5 înfrângeri consecutive: „Poate că nu suntem încă pregătiți pentru ce îmi doresc eu”

ADVERTISEMENT

Deși s-a aflat în topul ierarhiei în majoritatea sezonului în curs, Dinamo parcurge o serie de 5 înfrângeri consecutive și a căzut pe ultimul loc în play-off. În ciuda celor prezentate, Zeljko Kopic nu își pierde speranța și a anunțat care este obiectivul elevilor săi pentru cele 8 meciuri rămase de disputat în SuperLiga.

Zeljko Kopic, analiză înainte de FC Argeș – Dinamo

D . Zeljko Kopic e de părere că trebuie găsite soluții în cel mai scurt timp, pentru că rezultatele nu pot continua în aceeași notă, înfrângerea cu Universitatea Craiova fiind destul de dură. În aceeași măsură, antrenorul croat susține că orice club din lume trece prin astfel de momente mai slabe.

ADVERTISEMENT

„La meciul tur cu Universitatea Craiova, acel 1-1, felul în care am primit golul a fost prea ușor, erau mulți jucători acolo. Nu este ceva ce ni se întâmplă doar o dată sau de două ori. Am primit multe goluri în situații în care trebuie să reacționăm mai bine în careu. La meciul retur, am vorbit deja despre asta. Am avut ocazii, dar, când nu înscrii, asta este situația. Acum trebuie să găsim soluții pentru a ieși din această perioadă, având în vedere rezultatele recente. Motivația trebuie să fie foarte mare. Trebuie să găsim modul în care să întoarcem situația în favoarea noastră.

Orice club din lume are momente proaste, când pierde ritmul. Cel mai important este cum gestionezi situația. Nu-mi place să fiu copleșit de emoții când câștigăm, să ‘plutesc’, dar nici să-mi fugă pământul de sub picioare când suntem învinși. De fiecare dată este nevoie de o analiză sinceră, care să ne facă mai puternici, să vedem de ce am câștigat și de ce am pierdut”, a declarat Zeljko Kopic, conform .

ADVERTISEMENT

Kopic a anunțat obiectivul lui Dinamo

Deși se află pe ultimul loc în play-off, Dinamo are în continuare șanse la calificarea în cupele europene. Totodată, „câinii” sunt calificați în semifinalele Cupei României. Zeljko Kopic a mărturisit că obiectivul echipei este clasarea pe loc european, dar și Cupa la finalul actualui sezon , iar la reluarea campionatului vor arăta o altă față.

ADVERTISEMENT

„Eu nu mi-am schimbat gândirea în privința obiectivelor. Este nevoie să ne concentrăm atât pe campionat, cât și pe semifinala Cupei. Este greu să vorbești despre așteptări când ai accidentări și probleme, așa cum am avut noi. Eu nu voi renunța la ideea că trebuie să luptăm pentru tot. Pentru mine, fiecare antrenament este important, fiecare minut acordat jucătorilor tineri, fiecare progres, fiecare jucător convocat la echipa națională, fiecare meci în care jucăm un fotbal bun.

ADVERTISEMENT

Nu mă gândesc la Cupă, în condițiile în care avem meci în campionat sâmbătă. Aceasta este o mentalitate de echipă mică și nu vreau asta. Poate nu suntem încă pregătiți pentru ceea ce îmi doresc eu, poate clubul mai are nevoie de timp. Dar cred că Dinamo trebuie să gândească astfel la fiecare meci. Pentru mine nu contează dacă este amical, este tricoul lui Dinamo în joc și trebuie să arătăm cât de bine putem. Aceasta este atitudinea mea din prima zi.

Vreau totul (n.r. – cupele europene și Cupa României)! Trebuie să forțăm cât putem, să vedem care este cel mai înalt nivel. În frunte cu mine, nimeni nu poate fi fericit cu situația actuală. Toată lumea suferă, clubul, suporterii, nimeni nu poate fi mulțumit. Dar trebuie să fim realiști, să analizăm de ce se întâmplă aceste lucruri și să le abordăm mai bine pe viitor”, a conchis Zeljko Kopic.