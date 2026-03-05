Zeljko Kopic și-a băgat jucătorii în ședință înainte de Dinamo – Metalul Buzău: ”Ne-a explicat ce am făcut greșit”

ADVERTISEMENT

Pentru Dinamo urmează întâlnirea cu Metalul Buzău, din sferturile de finală ale Cupei României Betano, iar Zeljko Kopic le-a ținut jucătorilor o ședință în care le-a vorbit despre greșelile pe care le-au făcut.

Jucătorii lui Dinamo, băgați în ședință de Zeljko Kopic înaintea meciului cu Metalul Buzău

În conferința de presă susținută înaintea întâlnirii din Cupa României Betano, mijlocașul Cristi Mihai a susținut faptul că atmosfera din vestiarul ”câinilor” este una bună, în ciuda prin care trece echipa.

”Am avut o ședință cu Mister, tot grupul. Ne-a explicat ce am făcut greșit și unde trebuie să fim mai buni. Am luat informațiile ca atare și de acum înainte trebuie să le aplicăm și pe teren. Atmosfera în vestiar e una bună.

De abia acum începe greul pentru noi. Așa cum am zis, trebuie să fim focusați doar pe noi, nu pe celelalte echipe, să ne facem noi jocul și să sperăm că o vom scoate la capăt”, a declarat Cristi Mihai, conform .

S-a aflat obiectivul lui Dinamo

Tânărul mijlocaș transferat în vară de la UTA a mărturisit că obiectivul pentru acest sezon este câștigarea unui trofeu și a admis faptul că este mai simplu în Cupa României Betano, decât în campionat.

”Obiectivul nostru, cel puțin al meu, pe care mi l-am propus de când am venit la Dinamo, este să câștig un trofeu. Cred că Cupa este cel mai accesibil trofeu, dar bineînțeles nu renunțăm nici la campionat”, a spus Cristi Mihai.

Ce pregătește Kopic pentru jocul cu Metalul Buzău

În ciuda faptul că toată lumea de la Dinamo consideră Cupa României Betano un obiectiv extrem de important în încercarea de a prinde un loc de cupe europene, antrenorul Zeljko Kopic a anunțat că va face la meciul cu Metalul Buzău.

”Suntem echipa favorită. Jucăm împotriva unei echipe din eșalonul secund. Sunt o echipă bună, merită să fie aici, în sferturi. Trebuie să fim pregătiți, să fim la nivelul nostru maxim. Suntem favoriți și ne dorim să ne calificăm în semifinale. Pentru asta am pregătit meciul.

Vom face câteva schimbări, am analizat ultimul nostru meci și vreau să schimb câteva lucruri. Obiectivul este să câștigăm. Am mai vorbit despre cum ne prezentăm în ultimii 25 de metri, despre cum tratăm situațiile din care putem marca. Uneori nu reușim ultima pasă. Asta este ceva putem să îmbunătățim”, a afirmat tehnicianul croat.