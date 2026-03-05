Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Zeljko Kopic și-a băgat jucătorii în ședință înainte de Dinamo – Metalul Buzău: ”Ne-a explicat ce am făcut greșit”

Dinamo a pierdut ultimele două partide, iar Zeljko Kopic a simțit nevoia de a-i aduna într-o ședință pe jucători. Ce le-a transmis înaintea duelului cu Metalul Buzău.
Traian Terzian
05.03.2026 | 11:04
Zeljko Kopic sia bagat jucatorii in sedinta inainte de Dinamo Metalul Buzau Nea explicat ce am facut gresit
Zeljko Kopic și jucătorii lui Dinamo, ședință înainte de duelul cu Metalul Buzău. Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Pentru Dinamo urmează întâlnirea cu Metalul Buzău, din sferturile de finală ale Cupei României Betano, iar Zeljko Kopic le-a ținut jucătorilor o ședință în care le-a vorbit despre greșelile pe care le-au făcut.

Jucătorii lui Dinamo, băgați în ședință de Zeljko Kopic înaintea meciului cu Metalul Buzău

În conferința de presă susținută înaintea întâlnirii din Cupa României Betano, mijlocașul Cristi Mihai a susținut faptul că atmosfera din vestiarul ”câinilor” este una bună, în ciuda perioadei mai dificile prin care trece echipa.

”Am avut o ședință cu Mister, tot grupul. Ne-a explicat ce am făcut greșit și unde trebuie să fim mai buni. Am luat informațiile ca atare și de acum înainte trebuie să le aplicăm și pe teren. Atmosfera în vestiar e una bună.

ADVERTISEMENT

De abia acum începe greul pentru noi. Așa cum am zis, trebuie să fim focusați doar pe noi, nu pe celelalte echipe, să ne facem noi jocul și să sperăm că o vom scoate la capăt”, a declarat Cristi Mihai, conform Prima Sport.

ADVERTISEMENT
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o...
Digi24.ro
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o femeie de 26 de ani. Tatăl, la muncă în Germania, a alertat poliţia

S-a aflat obiectivul lui Dinamo

Tânărul mijlocaș transferat în vară de la UTA a mărturisit că obiectivul pentru acest sezon este câștigarea unui trofeu și a admis faptul că este mai simplu în Cupa României Betano, decât în campionat.

ADVERTISEMENT
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
Digisport.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ

”Obiectivul nostru, cel puțin al meu, pe care mi l-am propus de când am venit la Dinamo, este să câștig un trofeu. Cred că Cupa este cel mai accesibil trofeu, dar bineînțeles nu renunțăm nici la campionat”, a spus Cristi Mihai.

Ce pregătește Kopic pentru jocul cu Metalul Buzău

În ciuda faptul că toată lumea de la Dinamo consideră Cupa României Betano un obiectiv extrem de important în încercarea de a prinde un loc de cupe europene, antrenorul Zeljko Kopic a anunțat că va face schimbări în primul ”11” la meciul cu Metalul Buzău.

ADVERTISEMENT

”Suntem echipa favorită. Jucăm împotriva unei echipe din eșalonul secund. Sunt o echipă bună, merită să fie aici, în sferturi. Trebuie să fim pregătiți, să fim la nivelul nostru maxim. Suntem favoriți și ne dorim să ne calificăm în semifinale. Pentru asta am pregătit meciul.

Vom face câteva schimbări, am analizat ultimul nostru meci și vreau să schimb câteva lucruri. Obiectivul este să câștigăm. Am mai vorbit despre cum ne prezentăm în ultimii 25 de metri, despre cum tratăm situațiile din care putem marca. Uneori nu reușim ultima pasă. Asta este ceva putem să îmbunătățim”, a afirmat tehnicianul croat.

Mitică Dragomir a explodat în direct când a auzit decizia lui Gigi Becali:...
Fanatik
Mitică Dragomir a explodat în direct când a auzit decizia lui Gigi Becali: „Condamnare la moarte”. Exclusiv
Bani publici sau bani privați în fotbal? Fostul Ministru de Externe spune că...
Fanatik
Bani publici sau bani privați în fotbal? Fostul Ministru de Externe spune că e nevoie de reguli clare! Exclusiv
WTA Indian Wells 2026. Jaqueline Cristian, calificare dramatică în turul 2. Câți bani...
Fanatik
WTA Indian Wells 2026. Jaqueline Cristian, calificare dramatică în turul 2. Câți bani va încasa
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fiul lui Ion Țiriac nu credea că va trăi așa ceva vreodată: 'Pierderi...
iamsport.ro
Fiul lui Ion Țiriac nu credea că va trăi așa ceva vreodată: 'Pierderi economice uriașe'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!