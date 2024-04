Zeljko Kopic și-a pus la punct contestatarii înainte de FC Botoșani – Dinamo: „Toată lumea poate avea o opinie, dar eu conduc echipa”

Dinamo , în etapa precedentă. Pentru „câini” urmează duelul extrem de important cu FC Botoșani, marți, 23 aprilie, ora 19:30. Zeljko Kopic a avut un discurs categoric la conferința de presă premergătoare meciului.

Zeljko Kopic, înainte de FC Botoșani – Dinamo: „Ne așteaptă o nouă provocare”

Dinamo nu își mai permite pași greșiți în lupta pentru salvarea de la retrogradare. în meciurile cu Petrolul, Oțelul și FC U Craiova, iar Zeljko Kopic a tras un semnal de alarmă. Edgar Ie va fi indisponibil pentru duelul de la Botoșani.

„A fost dificil pentru noi, cred că am jucat bine în prima repriză, am avut control ofensiv al partidei, ne-am creat șanse. În repriza a două la fel, am avut ceva oportunități, nu e ușor când primești gol în ultimul minut, dar trebuie să analizăm situația, am făcut asta și să pregătim meciul de mâine.

Toată echipa e pregătită, am avut recuperare bună, doar Edgar este indisponibil, e o accidentare mai gravă, nu poate juca. Botoșani a jucat bine în ultima vreme, ne așteaptă o nouă provocare, un nou meci greu”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Zeljko Kopic, mesaj categoric înainte de FC Botoșani – Dinamo: „Toată lumea poate avea o opinie, dar eu conduc echipa”

Zeljko Kopic și-a ascuțit discursul după ce a fost criticat pentru felul în care Dinamo a primit gol în finalul meciurilor. Antrenorul croat le-a răspuns dur contestatarilor. „Eu conduc echipa, toată lumea poate avea o opinie, eu știu care era ideea noastră, cum să ne apărăm, cum să apărăm centrările, la ultima fază nu ne-am apărat bine, trebuia să reacționăm mai bine la ultima fază.

Nu a fost o situație similară, putem analiza golurile încasate cu Petrolul, Oțelul sau cu Craiova, sunt probleme defensive, reacții negative, trebuie să fim mai concentrați, să comunicăm mai bine, jucătorii în acele momente trebuie să aibă responsabilitate și să ne apărăm mai bine.

Nu am simțit că a fost vorba de teamă, am jucat bine, am fost mai bine decât în primul meci de la Craiova, am avut ocazii, am încercat în prima repriză să fim periculoși dar și în a doua, când nu marchezi golul doi, se poate întâmplă asta.

Dacă ne era frică, nu atacăm, am avut ocazii, trebuia să reacționăm mai bine, nu e vorba de teamă, nu a fost o reacție prea bună”, a declarat Zeljko Kopic, la conferința de presă.

Dinamo ocupă locul 8 în play-out, cu 20 de puncte în 5 partide. „Câinii” au pierdut la limită duelul cu Oțelul (0-1) și au remizat cu Petrolul (1-1) și FC U Craiova (1-1). Tot în play-out, echipa antrenată de Zeljko Kopic a câștigat cu Poli Iași (1-0) și a pierdut drastic, chiar în prima etapă, cu Hermannstadt (0-3).