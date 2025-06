Zeljko Kopic și decizia radicală pe care a luat-o la Dinamo: „Nu a fost uşor!”. Cum a renunțat la un titular

Dinamo nu a făcut un play-off extraordinar, dar clasarea pe locul 6 este o performanță semnificativă comparativ cu salvarea de la retrogradare de la finalul stagiunii trecute. Antrenorul Zeljko Kopic a oferit detalii despre una dintre deciziile cruciale pe care a trebuit să o ia în privința unui titular.

Cum și-a pierdut un titular de la Dinamo locul. Zeljko Kopic a explicat întreaga situație

Cu un lot nu tocmai numeros, dar încărcat de accidentări la un moment dat, Dinamo a trebuit să se descurce și să joace până la capăt. Deși „câinii” au început sezonul cu Adnan Golubovic între buturi, Zeljko Kopic a decis să îl trimită pe tânărul Alexandru Roșca în poartă,

ADVERTISEMENT

Accidentarea slovenului a fost momentul oportun pentru ca Roșca să își demonstreze calitățile. Ulterior au apărut tensiuni, Tehnicianul croat al dinamoviștilor a explicat cum au decurs lucrurile.

„L-am semnat pe Rosca, dar pentru mine Adnan era primul portar, avea încredere totală!”

„Nu a fost uşor, dar trebuie să decid. De fiecare dată am încercat să urmăresc două lucruri. Unul este cel logic, să pun lucrurile în locul potrivit, al doilea să îmi urmez feeling-ul. Pentru mine, Adnan a fost cu mine în primele şase luni, atunci când am venit în iarnă. A avut meciuri bune, a ajutat echipa să rămână în Superligă.

ADVERTISEMENT

L-am semnat pe Rosca, dar pentru mine Adnan era primul portar, avea încredere totală. L-am semnat pe Rosca pentru potenţialul lui, să încercăm să îl dezvoltăm, să avem răbdare şi să îşi aştepte ocazia, dar cum se întâmplă în fotbal…

„Rosca şi-a folosit şansa în cel mai bun mod posibil”

Adnan a avut accidentarea, I-am trimis pe Rosca şi şi-a folosit şansa în cel mai bun mod posibil. A avut meciuri bune, a avut intervenţii bune, iar eu normal că am simţit că este un tânăr care nu are atât de multă experienţă. Aşa că am încercat să schimb un pic, l-am trimis pe Adnan.

ADVERTISEMENT

Am văzut însă că Roşca era la acel moment un pic jos, nu era în cea mai bună formă. Apoi, după mai multe meciuri, când am analizat mai multe meciuri, decizia mea a fost să mizez pe Roşca, fiindcă este mai tânăr, este viitorul clubului şi vreau să îl văd până la finalul sezonului. Am comunicat cu ei şi este la fel ca la toţi jucătorii, nu eşti fericit dacă nu joci. Este un pic dificil, dar aşa este la fotbal”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit

ADVERTISEMENT