Sport

Zeljko Kopic și Florentin Petre, în pericol să fie demiși de la Wieczysta. Au pierdut dramatic meciul cu echipa lui Racovițan

Gabriel Neagu
16.10.2026 | 22:34
Zeljko Kopic si Florentin Petre in pericol sa fie demisi de la Wieczysta Au pierdut dramatic meciul cu echipa lui Racovitan
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Wieczysta a pierdut împotriva lui Rakow, 1-2. sursa foto: sportpictures.eu
Echipa foștilor dinamoviști Zeljko Kopic și Florentin Petre a pierdut dramatic împotriva lui Bogdan Racovițan. Lipsa rezultatelor pozitive poate duce la demiterea cuplului de antrenori.
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Wieczysta Cracovia, echipa pregătită de Zeljko Kopic și Florentin Petre, a pierdut dramatic duelul contra echipei lui Bogdan Racovițan, Rakow, în etapa 11 din Ekstraklasa, 1-2. Fosta câștigătoare a Cupei Poloniei a întors scorul în câteva minute și le pune postul foștilor antrenori dinamoviști în pericol.

Zeljko Kopic și Florentin Petre pierd dramatic împotriva lui Racovițan

Duelul a început echilibrat, iar niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să deschidă scorul în prima repriză. Singurul eveniment notabil al primei părți a fost cartonașul galben primit de Bogdan Racovițan, în minutul 36, din cauza comportamentului nesportiv. Kopic și Petre le-au cerut jucătorilor să forțeze victoria, iar Wieczysta a ieșit mai decisă de la cabine.

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Tabela s-a deblocat în minutul 69, atunci când Semedo a fructificat pasa primită de Koulouris și a dus scorul la 1-0 pentru Wieczysta. Totuși, jocul a luat o turnură neașteptată pentru gazde. Kaczmarek, omolgul lui Zeljko Kopic, l-a introdus în teren pe Lamine Diaby-Fadiga, iar mutarea s-a dovedit a fi inspirată. Francezul a punctat, din penalty, în minutul 78 și dintr-o acțiune, în minutul 88, aducând toate cele 3 puncte în contul lui Rakow Czestochowa.

Echipa pregătită de foștii antrenori ai lui Dinamo, Wieczysta, se află pe locul 15, cu 8 puncte, fiind prima echipă deasupra liniei de retrogradare, în timp ce Rakow a ajuns la 6 puncte, însă se află, în continuare, pe ultimul loc din Ekstraklasa.

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Kopic și Petre, în pericol de demitere

Rezultatul obținut în derby-ul românilor din Polonia clatină scaunul lui Zeljko Kopic la Wieczysta. Cu obiectivul de salvare de la retrogradare, echipa se află la doar 2 puncte în fața locurilor ce trimit în liga a doua poloneză. Astfel, următoarele dueluri ale trupei din Cracovia vor fi decisive pentru cei doi antrenori. Wieczysta va întâlni, etapa viitoare, pe Slask Worclaw (25 octombrie). Ulterior, vor urma duelurile cu Jagiellonia (31 octombrie), Gornik Zabrze (7 noiembrie), Motor Lublin (21 noiembrie) și Legia Varșovia (29 noiembrie).

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De la instalarea cuplului Kopic – Petre pe banca lui Wieczysta, echipa nu a câștigat niciun meci. În cele 5 partide disputate, ”galben-negrii” au obținut 2 rezultate de egalitate, contra lui Zeglebie Lublin (1-1) și Widzew Lodz (2-2), și 3 înfrângeri, contra lui Wisla Cracovia (0-2), Avia Swidnik (1-3) și Pogon Szczecin (0-2).

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  • 0.40 este puncte per meci a obținut Wieczysta sub comanda lui Zeljko Kopic
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