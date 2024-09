Zeljko Kopic și Florentin Petre l-au vizitat pe Cornel Dinu la spital. „Revenirea lui Dinamo li se datorează lui «Renovatio», lui Zeljko Kopic și suporterilor”

este încă în spitalul Universitar de Urgență Elias, în recuperare după operația de protezare a șoldului stâng efectuată săptămâna trecută. „Procurorul” a fost vizitat sâmbătă la prânz de antrenorul lui , și de „secundul” acestuia, , unul dintre „copii fotbalistici” ai lui Cornel Dinu.

Vizita celor doi tehnicieni i-a făcut o mare plăcere lui Cornel Dinu, care a declarat, în exclusivitate pentru , că „M-am simțit foarte bine pentru că am fost între noi, oameni de fotbal… de fapt, mai corect, profesioniști din fotbal”.

M-am simțit foarte bine pentru că am fost între noi, oameni de fotbal… de fapt, mai corect, profesioniști din fotbal. Mai ales că tot ce înseamnă revenirea lui Dinamo li se datorează lui «Renovatio», lui Zeljko Kopic și echipei sale de antrenori, și, bine-nțeles, suporterilor adevărați care au dat bani ca să nu dispară Dinamo, vorbesc de sutele de mii de suporteri obișnuiți, nu despre conducătorii lor care au distrus conceptul și programul DDB. Și în niciun caz despre conducătorii vremelnici ai lui Dinamo nu vreau să discut, tâlhari care s-au folosit de numele lui Dinamo numai în interesele lor, nu și al marelui brand care a fost, este și va fi mereu Dinamo.

Amintirile despre ce a însemnat Dinamo, despre legăturile „câinilor roșii” cu fotbalul din fosta Iugoslavia Mare a lui Iosip Broz Tito, din timpurile în care Zeljko Kopic era doar un copil de 12-13 ani, au predominat întrevederea „neoficială”, de suflet, dintre „Mister” Cornel Dinu și cei doi tehnicieni de pe banca lui Dinamo.

Cornel Dinu a fost încântat de vizita antrenorilor dinamoviști și s-a declarat „la dispoziția lor cât și când voi putea, cu absolut orice stă în puterile mele”. A considerat întrevederea cu ei „și ca un mesaj de susținere al sutelor de mii de suporteri ai lui Dinamo care știu că sunt cu sufletul alături de mine și le mulțumesc”.

Am avut o discuție extrem de plăcută, am vorbit de ce înseamnă și, mai ales, ce a însemnat Dinamo, i-am povestit de relațiile apropiate pe care le-am avut cu echipele Iugoslaviei mari create de Tito, de câte meciuri aveam cu sârbii, cu croații, în afara celor oficiale, amicale de pregătire, i-am spus de sângele meu sârb al familiei Radulovic, familia mamei, am depănat amintiri de pe vremea când el era un copil de 12-13 ani.

Zeljko Kopic este un tip serios, echilibrat, inteligent, de mare calitate. Și un antrenor dedicat, care știe ce face, la ce s-a înhămat, nu i-a fost deloc ușor, dar, repet, salvarea lui Dinamo și apoi revenirea actuală se datorează inspirației și profesionalismului său. Și eu i-am mulțumit pentru asta, deoarece, orice mi s-ar întâmpla, Dinamo a fost, este și va fi mereu sufletul meu, sângele meu.

