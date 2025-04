Zeljko Kopic și fotbaliștii lui Dinamo, prezenți la ”Chefi la cuțite”. ”Câinii roșii” vor juriza primul battle al ediției

Fotbaliștii de la Dinamo și participă în această seară, începând cu ora 20:30, la . ”Câinii roșii” se vor afla într-o situație inedită de divertisment.

Dinamo și antrenorul Zeljko Kopic, la ”Chefi la cuțite”

Dinamoviștii au fost invitați la degustarea preparatelor din primul battle al ediției. Dennis Politic a recunoscut că este un mare fan al emisiunii și că se bucură că poate să treacă printr-o astfel de experiență.

ADVERTISEMENT

”Mă bucur foarte tare că am parte de această experiență. Am urmărit emisiunea în multe sezoane cu soția. Și mă bucur că am posibilitatea să fac parte din această emisiune”, a transmis Dennis Politic.

Golgheterul ”câinilor”, Astrit Selmani, a spus cu zâmbetul pe buze că va fi nevoit să trișeze astfel în privința programului său alimentar. Preparatele delicioase de la ”Chefi la cuțite” cu siguranță că nu se pot încadra în mesele unui sportiv de performanță.

ADVERTISEMENT

Astrit Selmani: ”Sunt fericit pentru acest eveniment”

”Pentru mine asta înseamnă să trișez. Antrenorul nu e fericit…dar, e în regulă, o să mă antrenez mâine. Sunt fericit pentru acest eveniment” – au fost cuvintele kosovarului Astrit Selmani.

Zeljko Kopic este cunoscut ca un antrenor ce pune mare accent pe pregătirea fizică și pe disciplina elevilor săi. Croatul este dispus să o lase mai ușor în această seară când vine vorba de mâncare. Tehnicianul a recunoscut și el amuzat că: ”Azi trișăm cu toții!”.

ADVERTISEMENT

, în care s-au calificat în play-off-ul Superligii României, dinamoviștii vor trece în ipostaza juraților. ”Câinii roșii” vor gusta preparatele concurenților de la ”Chefi la cuțite” și le vor oferi verdictul din primul battle al ediției.