Zeljko Kopic și marea problemă cu care s-a confruntat de când este antrenorul lui Dinamo: „Nimeni nu voia să vină!”

Zeljko Kopic a dat cărțile pe față despre situația de la Dinamo. Care a fost cea mai mare problemă a „câinilor” de la venirea sa pe banca tehnică.
Mihai Dragomir
14.09.2025 | 08:45
Zeljko Kopic si marea problema cu care sa confruntat de cand este antrenorul lui Dinamo Nimeni nu voia sa vina
Zeljko Kopic a recunoscut. Care a fost marea problemă cu care s-a confruntat de când a venit la Dinamo. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Aflat pe banca lui Dinamo din luna decembrie a anului 2023, Zeljko Kopic este aproape de a atinge borna de 2 ani la cârma echipei din „Ștefan cel Mare”. Lucrurile nu au fost mereu simple în tot acest timp, iar croatul, care le dă mari speranțe fanilor după ultimul anunț, a dezvăluit una dintre marile probleme cu care s-a confruntat.

Problema cu care Zeljko Kopic s-a luptat la Dinamo

Dinamo se află într-un plin proces de renaștere după ani în care a suferit din toate punctele de vedere și în care a ajuns chiar să cunoască gustul Ligii 2, pentru un sezon. „Câinii” au schimbat conducerea, banca tehnică și au reușit treptat să scape și de insolvență.

Clubul bucureștean a devenit astfel o atracție pentru jucători, în special cei tineri și români. Cea mai recentă adiție de acest fel fiind Adrian Mazilu, fotbalistul transferat de la Brighton. Zeljko Kopic a mărturisit că, la început, niciun tânăr jucător român nu voia să audă de posibilitatea de a veni la Dinamo.

„Niciun jucător român nu voia să vină la Dinamo. Toată lumea se temea de retrogradare!”

„Se vorbește foarte mult de a a avea jucători din România. În momentul în care am venit la Dinamo, niciun jucător român nu voia să vină la Dinamo. Toată lumea se temea de retrogradare.

Am reușit să aducem jucători străini, Selmani, Pavicic. A fost foarte greu să aducem jucători în România pentru că Dinamo era într-o situație foarte dificilă. Am adus jucători români, Caragea, Cîrjan. Toți acești jucători au calitatea potrivită pentru Dinamo.

Trebuie să aibă personalitatea potrivită, pentru a juca în derby. Acesta e spiritul pentru Dinamo. Avem mult potențial în privința jucătorilor români”, a declarat Zeljko Kopic, la TV Digi Sport.

