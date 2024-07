Zeljko Kopic, sincer după CFR Cluj – Dinamo 3-2: “Sunt mândru că am demonstrat câte ceva”

i. Antrenorul formației din Ștefan cel Mare a dezvăluit ce trebuie schimbat în cadrul echipei.

Zeljko Kopic, după înfrângerea cu CFR Cluj: „Trebuie să ne îmbunătățim”

Cătălin Cîrjan (min. 14) și Hakim Abdallah (min. 34) au punctat primii pentru Dinamo în deplasarea de la Cluj, însă golurile marcate de „câinii” roșii nu au fost suficiente pentru o victorie importantă.

CFR Cluj a revenit în meci prin golurile marcate de Ciprian Deac (min. 42 din penalty) și Daniel Bîrligea (min.52), urmând ca Panagiotis Tachtsidis să dea lovitura pentru trupa antrenată de Dan Petrescu în minutul 90+3.

Antrenorul celor de la Dinamo, Zeljko Kopic, este mulțumit de prestația jucătorilor săi, tehnicianul dezvăluind că reușita lui Cîrjan a fost una deosebită, dar totodată că așteaptă mult mai multe de la el.

„Știam că va fi un meci greu, că CFR are calitate atât în primul 11, cât și pe bancă și că pot face diferența în orice moment în care intră. În prima repriză au fost foarte multe lucruri bune și ocazii importante. În a doua repriză am încercat să facem ceva și am avut o ocazia importantă la 2-2 prin Bani și Selmani.

Nu am văzut foarte bine golul lor trei, dar sunt de părere că aveam destui fundași ca să reușim să evităm acea situație. După acest prim meci trebuie să continuăm să muncim și să îmbunătățim lucrurile.

Am adus pe bancă jucători tineri și am încercat să-i băgăm, să-i îmbunătățim și să le oferim încrederea necesară în astfel de meciuri. La calitatea pe care o are (n.r Cîrjan), mă aștept de la el să facă diferența și să fie tot timpul la minge.

Sunt mândru că astăzi am demonstrat câte ceva. Trebuie să îmbunătățim lucruruile, dar asta nu schimbă obiectivele. Vrem un avem un sezon mai echilibrat și să obținem mai mult față de stagiunea trecută”, a declarat Zeljko Kopic după meciul cu CFR Cluj, potrivit .

„Vedeam o finală Spania – Croația la EURO 2024”

Antrenorul principal de la Dinamo a vorbit și despre . Zeljko Kopic a spus cu ce echipa va ține în actul final.

„La începutul Campionatului European eram de părere că Spania și Croația se vor întâlni în finală. Croația nu e aici, deci o voi susține pe Spania”, a completat croatul.

Cătălin Cîrjan a marcat primul său gol pentru Dinamo într-o partidă oficială

Cătălin Cîrjan a ajuns în această vară liber de contract la Dinamo, după ce întelegerea sa cu Arsenal a ajuns la capăt. Deși în sezonul trecut mijlocașul a evoluat la rivala din oraș, Rapid, tânărul fotbalist a hotărât că o mutare la formația din Ștefan cel Mare ar fi una benefică.

Fotbalistul a început ideal noua stagiune din Superligă, în partida cu CFR Cluj reușind să deschidă scorul după un dribling de mare finețe și o scăriță de senzație. La finalul meciului jucătorul a rămas cu un gust amar.

”Am făcut o primă repriză bună. S-a văzut experiența lor. Au venit peste noi și au întors rezultatul. Mă bucur foarte mult că am marcat și să joc. Anul trecut a fost unul greu pentru mine.

Preferam să câștigăm și să nu marchez eu. Nu vreau să vorbesc de ce s-a întâmplat. Vreau să joc fotbal de plăcere. Dacă jucăm ca în prima repriză, nu vom avea probleme”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform sursei amintite mai sus.