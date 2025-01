Zeljko Kopic, sincer după Universitatea Craiova – Dinamo 1-1: „Am avut o discuție mai dură”

. Cele două echipe au remizat, 1-1, în fața a aproximativ 15.000 de spectatori.

Zeljko Kopic, după Universitatea Craiova – Dinamo 1-1: „Am controlat mai bine jocul în repriza a doua”

După fluierul final al partidei dintre Universitatea Craiova și Dinamo București, Zeljko Kopic a analizat jocul elevilor săi.

„Prima impresie e că am câștigat un punct important. Au fost momente când am meritat acest punct. Am avut posesie, dar nu am fost periculoși în ultimii 20 de metri. Întârziam destul de mult la minge, nu am pus presiune.

Am avut o discuție la pauză mai dură. Am controlat mai bine jocul în repriza a doua. În repriza a doua am fost mai aproape de ce jucăm noi în mod normal”, a declarat Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, inspirat la pauza meciului dintre Universitatea Craiova și Dinamo

Antrenorul „câinilor roșii” consideră că introducerea lui Andrei Mărginean de la pauză a schimbat fața jocului și speră că Dinamo poate să își revină în etapele viitoare.

„Nu e ușor să joci pentru Dinamo. Ne lipseau niște lucruri, trebuie să știi să ataci zonele, să creezi spațiu între linii. La pauză am schimbat ceva care ne-a făcut să luăm acest punct.

Mitriță e un jucător periculos. Când făceau tranziția în spațiul mare era foarte periculos. Am fost puțin dezechilibrați în acele faze. A fost mult mai bine Boateng în repriza a doua.

Nu e prima oară când trecem printre situații mai grele. Trebuie să găsim soluții”, a mai declarat Zeljko Kopic, după Universitatea Craiova – Dinamo 1-1.

Dinamo, la 4 punct de de liderul SuperLigii

Ultimul meci oficial câștigat de jucătorii antrenați de Zeljko Kopic a avut loc pe 13 decembrie, împotriva lui Poli Iași, scor 2-0, în SuperLiga.

În acest moment, , la 4 puncte de liderul U Cluj și la un punct de ocupanta locului secund, FCSB.