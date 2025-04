Zeljko Kopic, sincer înainte de Dinamo – CFR Cluj: „Simt ce înseamnă să jucăm în play-off”

Dinamo a obținut doar trei puncte în primele cinci partide din play-off, iar trupa pregătită de Zeljko Kopic caută în continuare primul succes pe teren propriu în a doua fază a campionatului. Tehnicianul croat a prefațat duelul contra lui CFR Cluj din etapa a șasea, care se va disputa luni, de la ora 21:00.

Zeljko Kopic: „Trebuie să ne facem treaba pe teren, să reprezentăm acest club cum se cuvine”

Dinamo a revenit în play-off-ul Superligii după șapte ani, însă parcursul „câinilor” nu a fost cel mai bun până acum. Cu un singur succes în cinci runde, , formația „roș-albă” ocupă poziția a cincea, cu 29 de puncte, unul în plus față de rivala Rapid.

Luni seară, de la ora 21:00, gruparea pregătită de Zeljko Kopic va juca pe teren propriu contra celor de la CFR Cluj. „Feroviarii” sunt la cinci puncte de liderul FCSB în acest moment, așadar un eșec pe terenul „câinilor” ar putea să conteze enorm în lupta pentru titlu.

„Jucătorii sunt în formă bună, vom decide mâine cu cine începem meciul. (n.r. va deveni FCSB campioană dacă o învinge Dinamo pe CFR?) Mai sunt 5 meciuri, FCSB are o partidă dificilă în această etapă, cred că nu se decide nimic momentan.

Am vorbit tot sezonul despre obiective. În primul rând, a trebuit să stabilizăm echipa și să ajungem în play-off. Vrem să câștigăm cât mai multe puncte. Știm că nu putem juca în Europa. Jucătorii simt ce înseamnă să jucăm în play-off, e diferit față de sezonul regular, jucăm doar cu cele mai bune echipe, este un lucru bun pentru jucători, pentru a prinde experiență.

Știm că Dinamo a avut perioade grele sezonul trecut. Anul acesta am câștigat cu Craiova după mulţi ani, cu U Cluj după mulţi ani, iar împotriva CFR-ului am jucat foarte bine, am fost foarte aproape să câștigăm, în afară de ultimul joc (n.r. 1-3 pe 15 martie).

Suporterii care vor veni ne vor susține, îi înțeleg și pe cei dezamăgiți că nu suntem în lupta la titlu. Trebuie să ne facem treaba pe teren, să reprezentăm acest club cum se cuvine. E de datoria noastră să jucăm bine și să îi atragem la stadion”, a declarat Zeljko Kopic la conferința de presă premergătoare partidei.

„Nu este o coincidență că Louis Munteanu a marcat atât de multe goluri”

După o perioadă dificilă, cu patru etape la rând fără gol marcat, , iar apoi . Zeljko Kopic a vorbit despre calitățile golgheterului din Superligă.

„Louis Munteanu este un jucător periculos, face un sezon foarte bun. Este unul dintre cei mai buni atacanți din Superliga, dar nu e vorba doar despre el, CFR-ul are jucători foarte buni. Nu este o coincidență că Louis Munteanu a marcat atât de multe goluri, are niște calități foarte bune” a afirmat tehnicianul croat.