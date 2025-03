Zeljko Kopic, supărat după CFR Cluj – Dinamo 3-1: „Simțeam că putem egala!”

Antrenorul „câinilor” a recunoscut că își dorea mai mult din partea jucătorilor săi, însă este încrezător că de la următoarele meciuri din play-out lucrurile vor sta diferit.

Zeljko Kopic, supărat după CFR Cluj – Dinamo

Zeljko Kopic a fost supărat din cauza înfrângerii suferite de , spunând că mai sunt multe lucruri de pus la punct și că este bine venită pauza creată de meciurile echipei naționale:

„Am început slab meciul, nu ne-am făcut jocul în prima repriză. Am reușit în a doua repriză să înscriem un gol, am încercat să marcăm și al doilea gol, dar nu am reușit. Sentimentul meu era că putem să egalăm.

Din păcate, după golul de 3-1 s-a terminat meciul pentru noi. Am avut șuturi pe poartă, nimeni nu se aștepta să fie simplu, ne bucurăm de sprijinul fanilor”.

„Bineînțeles că e mai greu în play-off!”

„Speram să facem mai mult la acest meci. Bineînțeles că e mult mai greu în play-off, dar trebuie să luptăm, trebuie să nu ne lăsăm. În a doua repriză chiar am jucat bine. Din păcate, acel penalty ne-a sfârșit meciul.

Avem grijă mereu să construim și pe viitor, dar asta nu exclude că noi vrem să luptăm pentru victorie mereu pentru noi, pentru fani. E foarte important ce facem pentru fani și le mulțumim pentru sprijinul lor”, a .

„Au fost mai buni ca noi, simplu. Nu ne-am prezentat așa cum ar fi trebuit, cred că tot meciul ne-au dominat, mai ales în prima repriză. Au avut avantaj de două goluri care e greu de întors.

Cred că trebuie să avem mai mult curaj, să vrem mai mult mingea, să jucăm mai mult fotbal. Presiunea cea mai mare e pe ei, nu pe noi, iar noi nu am jucat așa cum trebuia. Trebuie să înțelegem că CFR este una dintre favoritele la titlu, are mulți jucători cu experiență. Trebuie să învățăm din aceste greșeli, dar nu vrem doar să facem act de prezență în play-off. Nu suntem aici doar la număr”, a spus și Denis Politic.