Sport

Zeljko Kopic, umilit de Anorthosis. Adevărul despre salariul ridicol pe care i l-au oferit ciprioții

Plecat surprinzător în această vară de la Dinamo, Zeljko Kopic (48 de ani) a intrat în atenția celor de la Anorthosis Famagusta. FANATIK a aflat salariul ireal pe care i l-au propus ciprioții.
Traian Terzian
25.06.2026 | 10:30
Zeljko Kopic umilit de Anorthosis Adevarul despre salariul ridicol pe care i lau oferit cipriotii
EXCLUSIV FANATIK
Salariul infim pe care Anorthosis i-l oferea lui Zeljko Kopic (48 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
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Liber de contract după cei doi ani și jumătate petrecuți pe banca tehnică a lui Dinamo, Zeljko Kopic a primit o ofertă de a merge în Cipru. Antrenorul croat a negociat cu Anorthosis, dar salariul pe care ciprioții i l-au oferit era mult sub așteptări.

Salariul umilitor primit de Zeljko Kopic de la Anorthosis

În ciuda faptului că Anorthosis Famagusta a ajuns o echipă de pluton în campionatul Ciprului, Zeljko Kopic a acceptat să discute cu oficialii clubului. Doar că oferta primită a fost una aproape jignitoare și croatul a refuzat din start.

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Din informațiile obținute de FANATIK, Kopic ar fi urmat să încaseze un salariu de 20.000 de euro pe lună, dar din această sumă ar fi trebuit să-și plătească și staff-ul. Tehnicianul s-a arătat extrem de dezamăgit de oferta primită și astfel totul a căzut.

Interesant este faptul că din suma pe care i-a oferit-o Anorthosis, după ce și-ar fi plătit colaboratorii, croatul ar fi ajuns să câștige chiar mai puțin decât la Dinamo. În perioada petrecută la ”câini”, Zeljko Kopic primea un salariu de 18.000 de euro pe lună, urmând ca din sezonul următor să crească la 20.000 de euro lunar.

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Anorthosis Famagusta are probleme financiare

Cândva unul dintre cele mai importante cluburi din fotbalul cipriot, Anorthosis Famagusta se confruntă cu mari probleme în ultima perioadă. Acest lucru a avut repercursiuni și în plan sportiv, echipa terminând pe un modest loc 7 în ultima ediție de campionat.

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Mai mult decât atât, formația cipriotă are interdicție la transferuri în vara acestui an și în iarna viitoare. Anorthosis a fost sancționată din cauza unei datorii neplătite de 185.000 de euro către jucătorul portughez Helder Ferreira.

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Kopic, analist pe timpul Cupei Mondiale

Imediat după despărțirea de Dinamo s-a vehiculat că Zeljko Kopic ar avea o ofertă și din zona Golfului, dar tehnicianul a mărturisit că nu există niciun fel de contact. Însă, el nu a rămas în afara fenomenului în această vară.

Antrenorul care a stat doi ani și jumătate pe banca ”câinilor” a acceptat oferta de a fi analist la un post de televiziune din Croația. El va comenta prestațiile reprezentativei lui Zlatko Dalic la Cupa Mondială.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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