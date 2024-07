Zeljko Kopic vede Dinamo cel mai mare club din România: “Cu tot respectul pentru FCSB şi CFR Cluj!”. Anunţă noi transferuri. Video

Dinamo va juca duminică, de la ora 22:00, în etapa a doua din SuperLiga, împotriva celor de la Petrolul Ploieşti. , împotriva celor de la CFR, scor 2-3, după ce “câinii” au condus cu 2-0.

Zeljko Kopic: “Trebuie să fiu satisfăcut de maniera în care am abordat jocul cu CFR, în repriza a doua am jucat cu mulţi tineri”

Zeljko Kopic a vorbit înaintea meciului dintre Dinamo şi Petrolul despre mai multe aspecte de la Dinamo, club pe care îl consideră cel mai mare din România. Tehnicianul a declarat că mai aşteaptă încă 3-4 transferuri:

“Cred că am avut multe momente bune în Cluj. În prima repriză am putut să jucăm ofensiv, am fost foarte mulţumit de acele momente. La finalul primei reprize am comis acel penalty din lipsă de concentrare şi le-am adus puţină speranţă celor de la CFR Cluj.

În repriza a doua am făcut o greşeală din care ei au marcat. Apoi, am avut nişte ocazii şi în final, am primit acel gol. Trebuie să fiu satisfăcut de maniera în care am abordat jocul cu CFR, în repriza a doua am jucat cu mulţi tineri.

“Ne mai uităm după 3-4 jucători la mijloc şi în atac pentru a întări echipa”

Este o politică a clubului în această perioadă, vrem să vedem cât de multe pot da echipei. Suntem pregătiţi pentru meciul următor, cel cu Petrolul. Ne mai uităm după 3-4 jucători la mijloc şi în atac pentru a întări echipa.

Ne uităm şi la vârsta jucătorilor pentru că strategia nu este doar pentru acest sezon, ci pentru un termen mai lung. Vrem să construim o echipă puternică nu doar pentru acest sezon, ci şi pentru următorul.

vrem să readucem Dinamo acolo unde-i este locul. În acest moment evaluăm, vrem să vedem care dintre jucători pot aduce un impact în echipă şi pot să crească.

“Pentru mine Dinamo este cel mai mare club din România”

Am un respect maxim pentru CFR Cluj, FCSB, dar pentru mine Dinamo este cel mai mare club din România şi chiar dacă în acest moment au standarde mai bune şi o calitate mai bună. Dar vorbind de club, Dinamo cred că e la acelaşi nivel şi chiar mai sus.

Aşa că e normal să mă aştept ca jucătorii să vrea să joace la Dinamo. Am spus înainte de startul sezonului că vreau jucători cât mai repede, dar asta nu înseamnă că departamentul de scouting nu şi-a făcut treaba cum trebuie.

Căutăm în fiecare zi jucători, nu este uşor să rezolvi pentru că te loveşti de mai multe probleme. De aceea nu pot să spun exact când vom încheia perioada de transferuri, dar lucrăm pentru a realiza asta cât de curând se poate.

Este important să avem jucători cât mai rapid, dar cred că suntem într-un moment bun cu jucătorii pe care îi avem. Am început puţin mai târziu pregătirile din cauza barajului, dar suntem într-o formă bună.

“În România mă simt excelent. Dacă aş avea şi rezultate bune, ar fi top”

Problemele Petrolului nu au legătură cu performanţa de pe gazon. Sunt multe cluburi cu probleme care joacă un fotbal foarte bun. Nu mă gândesc la asta, nu e problema noastră.

Au un lot foarte bun, jucători experimentaţi, au ratat un penalty în prima etapă. Trebuie să fim la maximum pentru a câştiga acest meci. În general, în România mă simt excelent.

Dacă aş avea şi rezultate bune, ar fi top. Nu am nimic de comentat despre oraş, despre suporteri, despre facilităţile pe care le avem. M-am conectat cu clubul şi mă simt bine aici, sper să vină şi rezultatele”, a spus Zeljko Kopic.

Ce se întâmplă cu Gabi de Moura: “I-am explicat că urmăresc nişte jucători mai tineri”

Tehnicianul a vorbit şi despre situaţia lui Gabi de Moura, jucător pus pe liber la finalul sezonului precedent, dar clubul încă nu a anunţat despărţirea de fotbalistul brazilian:

“În această perioadă, am avut nişte dialoguri cu Gabi de Moura. Am un mare respect pentru ceea ce a realizat la club, pentru atitudinea şi mentalitate lui. Noi vrem să construim o echipă aflată aproape de play-off, dar care să fie competitivă şi în următorii ani.

I-am explicat lui Gabi Moura că urmăresc nişte jucători mai tineri şi dacă vrea să rămână în club, poate să facă parte din staff”, a spus Kopic.

