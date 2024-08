Zeljko Kopic, verdict clar în privința primului penalty din Rapid – Dinamo 1-1: ”A fost o greșeală”

În startul reprizei secunde, fundașul central al ”câinilor” a comis henț în careu la o pătrundere a lui Luka Gojkovic. .

Zeljko Kopic, nemulțumit de penalty-ul comis de Boateng în Rapid – Dinamo 1-1

La finalul meciului Rapid – Dinamo 1-1, din etapa a 6-a din play-off, antrenorul Zeljko Kopic s-a arătat nemulțumit de faptul că echipa sa ia prea multe goluri și crede că uneori defensiva își pierde concentrarea.

”Avem respect pentru Rapid, pentru fani, trebuie să fim mulțumiți că am luat punct. Impresia mea este că puteam să luăm toate cele trei puncte. Am avut mai mult curaj și ceva mai multă mentalitate de învingători, dar am făcut acea greșeală.

A fost o greșeală (n.r. – penalty-ul comis de Boateng), un fel de reacție să nu luăm gol. E o lipsă de concentrare și trebuie să discutăm. Defensiva noastră joacă bine, dar luăm destul de multe goluri.

În fiecare zi lucrăm cu jucătorii și așa cum am zis înainte de meci, eu am încredere în toți băieții mei. Aveam nevoie de mentalitate, acum avem mentalitatea de a lupta până la final. Asta am îmbunătățit. Ne trebuie mai multă determinare”, a declarat Kopic.

Kopic vrea întăriri la Dinamo

Tehnicianul croat a lăudat determinarea din teren a atacantului kosovar Astrit Selmani, cel , și a vorbit despre ce jucători vor mai veni la Dinamo

”Pentru un atacant e important să înscrie. Pentru echipă și pentru energia pe care o are în teren, el (n.r. – Selmani) e un jucător foarte, foarte important pentru noi. Reacția lui Caragea a fost o reacție foarte, foarte bună.

Sunt mulți jucători pe piață fără contract, dar trebuie să căutăm jucători care să se adapteze și să vină aici. Avem câteva opțiuni, dar trebuie să aibă dorința să vină aici”, a spus Zeljko Kopic, după jocul din Giulești.

În urma acestei remize, Dinamo a urcat pe locul 3 în clasamentul din SuperLiga și visează cu ochii deschiși la calificarea în play-off. Deși a adunat 5 puncte, Rapid este singura formație din campionat fără victorie.