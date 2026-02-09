Sport

Zeljko Kopic, vești proaste după Dinamo – U Craiova: Cătălin Cîrjan, OUT!

Zeljko Kopic a primit o veste grea după Dinamo - Universitatea Craiova. Cătălin Cîrjan a văzut cartonașul galben și va fi suspendat pentru următorul meci.
Iulian Stoica
09.02.2026 | 21:45
Lovitură pentru Dinamo! Cătălin Cîrjan, suspendat după meciul cu Universitatea Craiova. Foto: sportpictures
Dinamo – Universitatea Craiova a tras cortina peste etapa a 26-a din SuperLiga. Zeljko Kopic are motive de îngrijorare după derby-ul cu oltenii, Cătălin Cîrjan urmând să fie indisponibil pentru următoarea rundă.

Cătălin Cîrjan, suspendat pentru meciul cu Unirea Slobozia

Cătălin Cîrjan a primit cartonașul galben în minutul 59 al meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Căpitanul „câinilor” se afla la doar un avertisment distanță de suspendare și astfel că va fi indisponibil pentru următorul duel.

Zeljko Kopic trebuie să se reorganizeze rapid, Dinamo urmând să joace la fiecare trei zile în perioada următoare. Cum Cătălin Cîrjan nu va fi disponibil, antrenorul croat trebuie să introducă un jucător cu mai puține minute jucate.

Totuși, căpitanul formației din Ștefan cel Mare va absenta într-un duel, cel puțin pe hârtie, mai accesibil: Dinamo va întâlni Unirea Slobozia în etapa a 27-a din SuperLiga, luni, 16 februarie, ora 20:00.

Cătălin Cîrjan și-a prelungit contractul cu Dinamo

Dinamo a primit o ofertă importantă în actuala perioadă de mercato pe numele lui Cătălin Cîrjan. Ucrainenii de la Metalist 1925 Harkov au oferit nu mai puțin de 4 milioane de euro în schimbul mijlocașului.

În ciuda sumei importante, Cătălin Cîrjan a ales să rămână la formația bucureșteană. În semn de mulțumire, Dinamo a decis să prelungească actuala înțelegere a căpitanului, informație care a fost dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Cum fotbalistul și-a arătat în dese rânduri dragostea pentru clubul din Ștefan cel Mare, noul contract va fi scadent abia în 30 iunie 2029. Anunțul oficial a fost oferit pe pagina oficială de Facebook al lui Dinamo.

  • 2,5 milioane de euro e cota de piață a lui Cătălin Cîrjan
  • 70 de meciuri, 12 goluri și 7 pase decisive a adunat mijlocașul la Dinamo
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
