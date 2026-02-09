Zeljko Kopic, vești proaste după Dinamo – U Craiova: Cătălin Cîrjan, OUT!

ADVERTISEMENT

Dinamo – Universitatea Craiova a tras cortina peste etapa a 26-a din SuperLiga. Zeljko Kopic are motive de îngrijorare după derby-ul cu oltenii, Cătălin Cîrjan urmând să fie indisponibil pentru următoarea rundă.

Cătălin Cîrjan, suspendat pentru meciul cu Unirea Slobozia

Cătălin Cîrjan a primit cartonașul galben în minutul 59 al meciului dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Căpitanul „câinilor” se afla la doar un avertisment distanță de suspendare și astfel că va fi indisponibil pentru următorul duel.

Zeljko Kopic trebuie să se reorganizeze rapid, Dinamo urmând să joace la fiecare trei zile în perioada următoare. Cum Cătălin Cîrjan nu va fi disponibil, antrenorul croat trebuie să introducă un jucător cu mai puține minute jucate.

Totuși, căpitanul formației din Ștefan cel Mare va absenta într-un duel, cel puțin pe hârtie, mai accesibil: Dinamo va întâlni Unirea Slobozia în etapa a 27-a din SuperLiga, luni, 16 februarie, ora 20:00.

Cătălin Cîrjan și-a prelungit contractul cu Dinamo

Dinamo a primit o ofertă importantă în actuala perioadă de mercato pe numele lui Cătălin Cîrjan. Ucrainenii de la Metalist 1925 Harkov au oferit nu mai puțin de 4 milioane de euro în schimbul mijlocașului.

În ciuda sumei importante, Cătălin Cîrjan a ales să rămână la formația bucureșteană. În semn de mulțumire, .

Cum fotbalistul și-a arătat în dese rânduri dragostea pentru clubul din Ștefan cel Mare, noul contract va fi scadent abia în 30 iunie 2029. .

