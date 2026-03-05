Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Zeljko Kopic, veste uriașă pentru suporteri după calificarea în semifinalele Cupei României Betano: „Vor fi pregătiți!”

Zeljko Kopic le-a dat o veste uriașă suporterilor, înainte de Dinamo - Universitatea Craiova în semifinalele Cupei României Betano. Croatul anunță întăriri
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
05.03.2026 | 22:44
Zeljko Kopic veste uriasa pentru suporteri dupa calificarea in semifinalele Cupei Romaniei Betano Vor fi pregatiti
ULTIMA ORĂ
Zeljko Kopic a tras concluziile după Dinamo - Metalul Buzău în sferturile Cupei României Betano. Foto: Fanatik.
ADVERTISEMENT

Dinamo și-a îndeplinit un nou obiectiv. După calificarea în play-off-ul SuperLigii României, „câinii roșii” și-au asigurat biletele și pentru careul de ași al Cupei României Betano. Echipa din Ștefan cel Mare a învins-o în sferturi pe Metalul Buzău și va da piept cu Universitatea Craiova pentru un loc în finală. Kopic a anunțat că până la partida cu oltenii de luna viitoare, Karamoko și Pușcaș vor fi într-o formă fizică bună.

Dinamo e în semifinalele Cupei României. Echipa lui Kopic a trecut cu 1-0 de Metalul Buzău

„Câinii roșii” s-au calificat în penultimul act al Cupei României Betano după o victorie obținută cu ceva emoții în fața celor de la Metalul Buzău, o echipă din Liga a 2-a. Unicul gol al partidei a fost înscris în prima repriză de atacantul Alexandru Pop. Dinamo a fost echipa care putea să mai marcheze și în partea secundă.

ADVERTISEMENT

În semifinale, Dinamo va avea parte de un adversar mult mai complicat. Echipa lui Zeljko Kopic își va măsura forțele cu liderul SuperLigii, Universitatea Craiova, care în sferturi a învins-o pe CFR Cluj după prelungiri. Partida se va juca pe finalul lunii aprilie, iar câștigătoarea va juca în marea finală cu Universitatea Cluj sau FC Argeș.

Prima reacție a lui Kopic după ce a dus-o pe Dinamo în semifinalele Cupei României Betano

Zeljko Kopic, antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, și-a lăudat jucătorii pentru victoria obținută pe Arcul de Triumf împotriva celor de la Metalul Buzău. Tehnicianul croat a recunoscut că au fost câteva probleme în joc, însă se bucură că a putut să le ofere minute fotbaliștilor care au evoluat mai puțin în acest sezon.

Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Digi24.ro
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
ADVERTISEMENT

„E greu să joci aici. Nu am putut să ne antrenăm cum am vrut. Alex Pop a marcat, apoi am dat mingea de două ori în bară. Echipa a fost motivată, dar și adversarul. Buzăul a jucat bine. Pentru adversar a fost o oportunitate. În general, Cupa este o ocazie pentru echipele din Liga a 2-a să demonstreze. Noi ne bucurăm că ne-am calificat.

ADVERTISEMENT
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul...
Digisport.ro
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii

Este foarte important acest succes. Am spus înainte de startul sezonului că vrem să fim competitivi în ambele competiții. Ne-am calificat în play-off înainte de finalul sezonului regulat. A fost un joc foarte important. Am simțit că jucătorii au resimțit ceva presiune. Nu a fost echilibrul corect pe teren. Sunt mândru de jucători.

Avem timp până la meciul din semifinale. Până atunci, și Pușcaș, și Karamoko vor fi pregătiți. Unii dintre jucătorii care momentan nu sunt în cea mai bună formă vor crește. Vom da totul pentru finală. Mărginean în curând va intra pe teren. În 10 zile va putea juca. CFR Cluj are o perioadă foarte bună. Noi trebuie să ne revenim fizic după meciul ăsta”, a declarat Kopic după meciul de pe Arcul de Triumf.

ADVERTISEMENT

Prima reacție a lui Kopic după ce a dus-o pe Dinamo în semifinalele Cupei României Betano

Etapa 29 din Premier League, exclusiv pe Voyo! Tottenham – Crystal Palace 1-3....
Fanatik
Etapa 29 din Premier League, exclusiv pe Voyo! Tottenham – Crystal Palace 1-3. Fanii lui Spurs părăsesc stadionul încă din prima repriză, după ce oaspeții au întors scorul în prelungiri
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF,...
Fanatik
Câți bani câștigă echipele care s-au calificat în semifinalele Cupei României Betano. FRF, fond total de 1,2 milioane de euro
Cine va câștiga Cupa României Betano?! Ilie Dumitrescu a dat verdictul
Fanatik
Cine va câștiga Cupa României Betano?! Ilie Dumitrescu a dat verdictul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19...
iamsport.ro
Decesul surorii i-a marcat viața fostului antrenor de la Universitatea Craiova: 'Avea 19 ani, părinții au fost devastați, o tragedie fără margini'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!