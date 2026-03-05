Zeljko Kopic, veste uriașă pentru suporteri după calificarea în semifinalele Cupei României Betano: „Vor fi pregătiți!”

ADVERTISEMENT

Dinamo și-a îndeplinit un nou obiectiv. După calificarea în play-off-ul SuperLigii României, „câinii roșii” și-au asigurat biletele și pentru careul de ași al Cupei României Betano. Echipa din Ștefan cel Mare a învins-o în sferturi pe Metalul Buzău și va da piept cu Universitatea Craiova pentru un loc în finală. Kopic a anunțat că până la partida cu oltenii de luna viitoare, Karamoko și Pușcaș vor fi într-o formă fizică bună.

Dinamo e în semifinalele Cupei României. Echipa lui Kopic a trecut cu 1-0 de Metalul Buzău

„Câinii roșii” s-au calificat în penultimul act al Cupei României Betano după o victorie obținută cu ceva emoții în fața celor de la Metalul Buzău, o echipă din Liga a 2-a. Unicul gol al partidei a fost înscris în prima repriză de atacantul Alexandru Pop. Dinamo a fost echipa care putea să mai marcheze și în partea secundă.

ADVERTISEMENT

În semifinale, Dinamo va avea parte de un adversar mult mai complicat. , care în sferturi a învins-o pe CFR Cluj după prelungiri. Partida se va juca pe finalul lunii aprilie, iar câștigătoarea va juca în marea finală cu Universitatea Cluj sau FC Argeș.

Prima reacție a lui Kopic după ce a dus-o pe Dinamo în semifinalele Cupei României Betano

, și-a lăudat jucătorii pentru victoria obținută pe Arcul de Triumf împotriva celor de la Metalul Buzău. Tehnicianul croat a recunoscut că au fost câteva probleme în joc, însă se bucură că a putut să le ofere minute fotbaliștilor care au evoluat mai puțin în acest sezon.

ADVERTISEMENT

„E greu să joci aici. Nu am putut să ne antrenăm cum am vrut. Alex Pop a marcat, apoi am dat mingea de două ori în bară. Echipa a fost motivată, dar și adversarul. Buzăul a jucat bine. Pentru adversar a fost o oportunitate. În general, Cupa este o ocazie pentru echipele din Liga a 2-a să demonstreze. Noi ne bucurăm că ne-am calificat.

ADVERTISEMENT

Este foarte important acest succes. Am spus înainte de startul sezonului că vrem să fim competitivi în ambele competiții. Ne-am calificat în play-off înainte de finalul sezonului regulat. A fost un joc foarte important. Am simțit că jucătorii au resimțit ceva presiune. Nu a fost echilibrul corect pe teren. Sunt mândru de jucători.

Avem timp până la meciul din semifinale. Până atunci, și Pușcaș, și Karamoko vor fi pregătiți. Unii dintre jucătorii care momentan nu sunt în cea mai bună formă vor crește. Vom da totul pentru finală. Mărginean în curând va intra pe teren. În 10 zile va putea juca. CFR Cluj are o perioadă foarte bună. Noi trebuie să ne revenim fizic după meciul ăsta”, a declarat Kopic după meciul de pe Arcul de Triumf.

ADVERTISEMENT