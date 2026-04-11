Zeljko Kopic, vești bune pentru suporteri înainte de CFR Cluj – Dinamo: „Sunt în revenire de formă”

CFR Cluj – Dinamo va avea loc în etapa a 4-a din play-off. Duelul din Gruia are o miză specială, elevii lui Daniel Pancu dorind să se apropie de liderii din clasament, pe când „câinii” vor să obțină prima victorie din play-off. Zeljko Kopic s-a arătat încrezător în conferința de presă premergătoare partidei.

Zeljko Kopic, vești bune pentru suporteri înainte de CFR Cluj – Dinamo

Antrenorul croat a transmis că atacanții Karamoko și Pușcaș se simt mai bine, iar anumiți jucători se află în revenire de formă. Zeljko Kopic s-a arătat încrezător înainte de meciul cu CFR Cluj. Deși , jocul prestat a fost unul bun.

„Sperăm să obținem prima victorie, sunt unii jucători într-o revenire de formă, Karamoko e mai bine, Pușcaș se simte mai bine, avem mai multe opțiuni. Urmează 4 meciuri foarte importante, după cel cu CFR Cluj vor urma 3 acasă, cu U Cluj, Craiova și Rapid.

Avem așteptări pentru acest sezon, primul obiectiv a fost îndeplinit, am intrat în play-off. Am avut probleme, unii jucători au fost accidentați. Bineînțeles că nu e ușor, rezultatele nu sunt bune, dar cum atunci când câștigăm nu vreau să zburăm, nici atunci când pierdem nu vreau să zicem să suntem slabi.

Trebuie să ne mai îmbunătățim jocul și vor veni rezultatele. Să nu uităm, cu Rapid și Craiova am jucat foarte bine. Am avut momente bune. Echipa nu e într-o formă atât de slabă, am avut ocazii și cu Argeș. Unii dintre jucători nu sunt în cea mai bună formă. După ce Karamoko și Pușcaș au intrat, am crescut nivelul. De asemenea, Mazilu a intrat bine.

De asta am încredere în echipă. CFR e un adversar tare. În ultimii ani, ei jucau în cupele europene, noi ne chinuiam. În acest sezon i-am bătut, ne aducem aminte de golul lui Soro, a fost o victorie importantă pentru noi. Trebuie să câștigăm și în deplasare”, a declarat Zeljko Kopic.

Mircea Lucescu, în inima lui Zeljko Kopic

În continuare, Zeljko Kopic a recunoscut că îi plac mult mâncărurile românești, iar . Întrebat despre decesul lui Mircea Lucescu, antrenorul croat s-a arătat norocos că l-a putut întâlni pe „Il Luce”. Totodată, Kopic a amintit faptul că fostul selecționer a avut un nume uriaș în fotbalul mondial.

„Îmi plac mâncărurile românești, dar trebuie să am grijă cu kilogramele. Mâine avem meci, dar apoi vom sărbători. Toți jucătorii vor sărbători Paștele. Îl apreciez pe domnul Lucescu. A fost o onoare să-l întâlnesc. Tot ce a făcut pentru fotbal și pentru România e uimitor. Merită respectul tuturor. Când vorbim de Dinamo, Mircea Lucescu a fost uriaș, era important pentru noi să fim prezenți acolo, Dinamo e familia lui. Trebuie să ne arătăm respectul”, a conchis Zeljko Kopic.