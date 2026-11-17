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Naţionala României joacă marţi, , în ultima etapă din Liga Naţiunilor. , devenit de mai bine de un deceniu casă a echipei naţionale. În oraş, peisajul este pesimist. Oamenii se confruntă cu probleme economice importante, salariile mici, nivelul mare al şomajului şi poluarea fiind cele mai mari provocări.

Zenica, oraşul în care populaţia se confruntă cu sărăcia!

Zenica este un oraş de 110.000 de locuitori, al patrulea ca mărime din Bosnia-Herţegovina. A fost un centru major al industriei grele, în special din siderurgie, prin combinatul ArcelorMittal. Însă, restructurările din industrie au dus la o rată foarte mare a şomajului, mulţi tineri preferând să emigreze în Europa de vest.

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Veniturile oamenilor din Zenica sunt mici în raport cu preţurile la alimente, energie şi utilităţi din ultimii ani. Iar una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale sunt pensionarii, iar în foarte multe cazuri banii primiţi abia le acoperă strictul necesar.

Pensii de 350 de euro şi salarii de 5-600 de euro!

Zenica este un oraş care are o infrastructură funcţională, dar problema este că o mare parte a populaţiei trăieşte la limita subzistenţei. Majoritatea persoanelor în vârstă iau pensia minimă de 350 de euro, care acoperă cu greu necesarul de trai, în special iarna.

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Salariul mediu în Zenica este de aproximativ 5-600 de euro, bani pe care îi iau cei care muncesc în sectorul privat, comerț și industrie ușoară. Din acest motiv, dependenţa de banii trimişi de cei plecaţi în străinătate este foarte mare. Rata şomajului este la un nivel record, oscilând între 28 şi 35%, în funcţie de sezon.

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Este unul dintre cele mai poluate oraşe ale Europei!

Oraşul se întinde de-a lungul văii Bosna, înconjurat de dealuri şi munţi. În perioada Iugoslaviei socialiste, Zenica a devenit unul dintre cele mai mari centre siderurgice din Balcani. Oraşul a crescut şi arhitectura este şi astăzi cu multe blocuri muncitorești și complexe industriale uriașe.

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În trecut, Zenica a fost un oraş prosper, dar şi unul dintre cele mai poluate din Europa, tocmai din cauza industriilor grele, dar şi a poziţionării geografice, fumul fiind blocat în vale. Acest lucru se întâmplă în special în anotimpul rece, când smogul rămâne captiv deasupra oraşului pentru zile, chiar săptămâni la rând. I se adaugă fumul de la mii de gospodării, dar şi traficul auto.

Combinatul siderurgic are mari probleme!

Combinatul siderurgic ArcelorMittal este amplasat chiar la marginea zonei rezidenţiale. El emite dioxid de sulf, benzen și metale grele. Combinatul trece printr-o perioadă de criză şi de restructurări, iar în ultimele luni şi-a redus activitatea.

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Mulţi muncitori au fost trimişi în şomaj tehnic. Compania a raportat pierderi financiare semnificative, invocând preţul scăzut al oţelului şi creşterea preţului la energie şi a transportului feroviar din Bosnia. ArcelorMittal rămâne principalul motor industrial al oraşului, iar problemele lui se resimt imediat în economia locală.