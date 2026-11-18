ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea (26 de ani) a înscris din nou pentru România la Zenica, însă „tricolorii” au pierdut și de această dată, scor 1-2. Andrei Vochin a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre situația atacantului, care a fost schimbat de Gică Hagi în minutul 64 al partidei.

Daniel Bîrligea, blestemat la Zenica?

a deschis scorul în minutul 6 al meciului Bosnia – România, cu un șut din careu după o pasă oferită de Dennis Man. Fotbalistul celor de la Frosinone a fost înlocuit în minutul 64, când scorul de pe tabelă era 1-1, iar „tricolorii” aveau să piardă meciul. Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin a vorbit despre situația atacantului.

ADVERTISEMENT

„Bîrligea cred că este blestemat pe terenul ăla. A făcut două dintre cele mai bune meciuri ale lui la echipa națională, și cu Mircea Lucescu, și cu Gică Hagi. Am pierdut în ambele, în ambele a fost schimbat și ne-am pus aceeași întrebare: ‘De ce el?’. Și cu Mircea Lucescu, a fost prima schimbare, a intrat Drăguș și a luat roșu. Dar nu asta e ideea, ci că Bîrligea, care îți dă senzația de putere, e schimbat. Nu mi s-a părut că a fost obosit”, a afirmat jurnalistul.

Cum ar fi tratat Andrei Vochin repriza secundă a meciului cu Bosnia

Andrei Vochin a scos în evidență și o soluție la care ar fi putut să apeleze în meciul de la Zenica, pentru a forța victoria de care aveau nevoie „tricolorii”. „Trebuie și puțină flexibilitate. Ai nevoie să câștigi, să bagi un om în plus de atac. Eu mă gândeam în timpul meciului, de ce să nu treci la un 4-3-3?

ADVERTISEMENT

Îl bagi pe Coman pe poziția lui în stânga, îl lași pe Man în dreapta și pe Bîrligea în centru. Ai 3 jucători care au capacitatea de a marca, ai o gură de tun în plus acolo. Vezi ce faci în mijlocul terenului, că acolo era problema, ce faci ca să aduci prospețime la mijlocul terenului”, a afirmat consilierul lui Răzvan Burleanu în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT