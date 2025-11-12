„Zero!”. Mihai Stoica, răspuns tăios pentru Victor Angelescu, după ce președintele Rapid a spus: „Dobre e mai bun decât Miculescu”

ADVERTISEMENT

Victor Angelescu a contestat alegerea selecționerului Mircea Lucescu. „Il Luce” l-a convocat pe David Miculescu la echipa națională a României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din preliminariile Cupei Mondiale. În schimb, Dobre, cel mai în formă fotbalist al Rapidului, nu a prins lotul.

Mihai Stoica l-a contrat pe Victor Angelescu după ce a spus că „Dobre e mai bun decât Miculescu”

Victor Angelescu este de părere că Alexandru Dobre, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai Rapidului, ar fi meritat convocarea la naționala României pentru meciurile decisive cu Bosnia și San Marino din preliminariile Cupei Mondiale. În discursul său, președintele clubului alb-vișiniu a mărturisit direct că Dobre este mai bun decât Miculescu. Mihai Stoica a venit cu replica o zi mai târziu.

„Eu am altă părere. În primul rând, Dobre trebuie să joace în cupele europene, ca să-i vedem valoarea în Europa. Ce e în campionat, că bați pe Slobozia, da, dar cifrele astea nu prea se pun deloc. Atâta timp cât golgheteri ai campionatului nu și-au găsit loc la echipe în străinătate.

În primul rând, Dobre e jucător de picior drept, Miculescu e de picior stâng. În al doilea rând, fotbalul e făcut din două faze: ofensiv și defensiv. Și aici nu există comparație”, a declarat Mihai Stoica, la .

Ce realizări a avut David Miculescu la FCSB

Mihai Stoica a amintit de contribuțiile decisive pe care în UEFA Europa League. Extrema dreaptă a marcat în momente cruciale ale unor meciuri, precum cele cu PAOK, Go Ahead Eagles sau LASK Linz.

„A dat pasă de gol la 0-0 în play-off UEFA Europa League meci de multe milioane de euro, l-a lăsat singur cu portarul pe Bîrligea (n.r. cu Aberdeen). În retur, a scos penalty cu eliminare și s-a terminat calificarea, meci de multe milioane.

Singura victorie pe care echipa noastră a obținut-o în deplasare, unde Aston Villa a pierdut, cu Go Ahead Eagles, de care mulți făceau bășcălie, dar ăia i-au bătut și pe Panathinaikos, Miculescu a dat gol. Cei de la UEFA l-au prezentat chiar artistic.

Sunt de acord cu un singur lucru din ce a zis Victor Angelescu. Că nu există comparație. Dar în sens invers, exact. Nimeni nu spune că Dobre nu are cifre în campionatul nostru, dar eu nu vorbesc de cifrele din campionatul nostru”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica s-a uitat pe cifrele lui Dobre la Famalicao: „Zero!”

Înainte de a face pasul la Rapid, Alex Dobre, cotat la 2,3 milioane de euro, a îmbrăcat tricoul celor de la Famalicao. În tricoul portughezilor, internaționalul român a adunat 36 de meciuri, 4 goluri și 3 pase decisive.

„Mă uit la cifrele pe care le-a avut Dobre la Famalicao. Zero! Eu vorbesc de evoluția unui fotbalist într-o competiție europeană importantă. Europa League e importantă. Vrei să îți spun ce a făcut anul trecut Miculescu în Europa? Vorbim de meciul cu PAOK, assist impecabil și gol, 2-0 cu campioana Greciei?

De golul marcat în play-off-ul anului trecut, când sufeream la Linz, eram conduși cu 1-0. Golul marcat cu Qarabag, care a semnat la fel, bani mulți. Ca să tragi concluzie că un fotbalist este bun trebuie să joace și să aibă cifre în Europa. Acolo se vede valoarea unui fotbalist cu adevărat, nu în campionatul nostru”, au fost argumentele lui MM Stoica.

Ce a declarat Victor Angelescu

Victor Angelescu, tăios la rândul său, a spus că . Acționarul minoritar de la Rapid a invocat, de asemenea, cifre și a mărturisit că alegerea lui Mircea Lucescu este greșită.

„Nu cred că există niciun fel de comparație între Dobre și Miculescu. Dobre e mult mai bun decât Miculescu. Dobre e de departe cea mai bună bandă dreapta.

Și cifrele o spun, din toate punctele de vedere, viteză, forță. Miculescu e un jucător foarte bun, dar Dobre e clar că e cel mai bun jucător al Rapidului în momentul de față, e unul dintre cei mai buni jucători de campionat.

Are 9 goluri, 0 penalty-uri și, dacă nu mă înșel, toate din acțiune. E unul dintre cei mai buni din campionat”, a spus Angelescu.